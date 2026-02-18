Ideen für die Wärmewende Wärmepumpen gelten auch in Neuwied als sinnvolle Option Rainer Claaßen 18.02.2026, 19:00 Uhr

i Wärmepumpen gelten als klimafreundliche Variante, um seine Wohnung zu heizen. Daniel Reinhardt. picture alliance/dpa

Die 2025 fertiggestellte Kommunale Wärmeplanung in Neuwied soll Gebäudeeigentümern zeigen, wie der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen gelingen kann. Die Stadtwerke Neuwied erklären, wie dieser fundamentale Wandel funktionieren kann.

Wer sich mit der Kommunalen Wärmeplanung beschäftigt, erkennt schnell: Viele Hauseigentümer in Neuwied müssen die Frage beantworten, wie sie künftig heizen sollen. Aktuell ist Gas die mit Abstand wichtigste Wärmequelle in der Stadt. Die Wärmeplanung zeigt zwar, dass in einigen Gebieten perspektivisch Fernwärme zur Alternative werden könnte, doch ob entsprechende Pläne tatsächlich umgesetzt werden, ist längst nicht sicher.







