Klimafreundliches Heizen Wärmeplanung in der VG Bad Hönningen nimmt Fahrt auf Daniel Dresen 10.12.2025, 16:00 Uhr

i Die VG Bad Hönningen hat ein Planungsbüro mit dem Entwurf einer kommunalen Wärmeplanung beauftragt. Bis Herbst 2026 soll diese vorliegen. Daniel Dresen

Wie könnten die Haushalte in der VG Bad Hönningen in Zukunft klimafreundlich beheizt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit Experten, die die kommunale Wärmeplanung für die VG vorbereiten. Das Ergebnis soll im Herbst 2026 vorliegen.

Etwa 12.800 Menschen leben in der Verbandsgemeinde Bad Hönningen. Doch mit was die Haushalte in Hammerstein, Leutesdorf, Rheinbrohl und der Stadt Bad Hönningen in diesem Winter heizen, das weiß bisher keiner so genau. Das soll sich ändern, denn diese Daten sind die Grundlage für die kommunale Wärmeplanung.







