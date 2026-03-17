Klimaschutz im Kreis Neuwied Wärmeplanung der VG Asbach: Kein Konzept für Schublade Daniel Dresen 17.03.2026, 12:00 Uhr

i Die Kommunale Wärmeplanung der VG Asbach, hier das Rathaus in Asbach, ist fertig und soll dem VG-Rat im April vorgestellt werden. Archiv Daniel Dresen. Daniel Dresen

Welche Alternativen gibt es in der VG Asbach zu Gas- und Ölheizungen auf dem Weg zur Klimaneutralität? Diese Frage soll die Kommunale Wärmeplanung beantworten. Aufgrund der herausfordernden Topografie sind Fernwärmenetze wohl eher ein Wunschdenken.

Die Kommunale Wärmeplanung soll auch in der VG Asbach den Umstieg von Gas und Heizöl auf erneuerbare Energien einleiten. Das Wärmeplanungsgesetz sieht vor, dass Gemeinden unter 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2028 eine entsprechende Planung vorlegen müssen.







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