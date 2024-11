Klimaneutralität als Ziel Wärmeplanung beginnt: Wie heizt Neuwied in Zukunft? 25.11.2024, 14:04 Uhr

i Arbeiten gemeinsam an einer klimafreundlicheren Wärmeversorgung für Neuwied (von links): Jürgen Henn (SWN), David Meurer (GSG), Beigeordneter Ralf Seemann, Oberbürgermeister Jan Einig, Klimaschutzmanagerin Julia Frimmersdorf, Alessa Strubel, Stadtentwicklerin und Projektkoordinatorin, Henning Wirges, Stefan Herschbach und Thomas Kill (alle drei SWN) im Biomasse-Heizkraftwerk der Stadtwerke Neuwied. Felix Banaski

In die Planung über die Heiztechnologie der Zukunft sind viele Akteure eingebunden. Und: Die Ergebnisse sind nicht in Stein gemeißelt.

Das Ziel steht fest: Bis 2045 soll die Wärmeversorgung in Neuwied komplett klimaneutral werden. Bis dahin vergeht noch viel Zeit - aber es ist auch unglaublich viel zu tun. Die Wärmeversorgung in der Stadt muss in weiten Teilen umgekrempelt werden, wo bislang vielleicht eine Ölheizung ihren Dienst tut, ist das dann eine ganz andere Technologie.

