Neuwieds Landrat Achim Hallerbach fordert eine Nachtflugerlaubnis für die Rettungshubschrauber im Norden von Rheinland-Pfalz. Doch welche Auswirkungen hätte das für das Franziskus-Krankenhaus in Linz, das über einen Landeplatz verfügt?
Lesezeit 1 Minute
Geht es nach Neuwieds Landrat Achim Hallerbach, sollen in Zukunft Rettungshubschrauber im Norden von Rheinland-Pfalz rund um die Uhr starten und landen dürfen. Er fordert zusammen mit seinen Amtskollegen Peter Enders (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) eine Erweiterung der Fluggenehmigungen an den Rettungshubschrauber-Standorten Koblenz, Wittlich und am Nürburgring, wie sie bereits in Mainz vorgenommen wurde. Sie ...