Landrat fordert 24/7-Lizenz Wären mehr Rettungsflüge gut für Linzer Krankenhaus? Daniel Dresen 04.03.2026, 09:00 Uhr

i Das Franziskus-Krankenhaus in Linz verfügt über einen Landeplatz für Rettungshubschrauber, der auch nachts angeflogen werden darf. Letzteres gilt jedoch bisher nicht für die in Koblenz, Wittlich und am Nürburgring stationierten Rettungshubschrauber. Heinz-Werner Lamberz

Neuwieds Landrat Achim Hallerbach fordert eine Nachtflugerlaubnis für die Rettungshubschrauber im Norden von Rheinland-Pfalz. Doch welche Auswirkungen hätte das für das Franziskus-Krankenhaus in Linz, das über einen Landeplatz verfügt?

Geht es nach Neuwieds Landrat Achim Hallerbach, sollen in Zukunft Rettungshubschrauber im Norden von Rheinland-Pfalz rund um die Uhr starten und landen dürfen. Er fordert zusammen mit seinen Amtskollegen Peter Enders (Kreis Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) eine Erweiterung der Fluggenehmigungen an den Rettungshubschrauber-Standorten Koblenz, Wittlich und am Nürburgring, wie sie bereits in Mainz vorgenommen wurde. Sie ...







