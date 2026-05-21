Reitturnier in Kurtscheid Vorstand vom hohen Besucheraufkommen überrascht Jörg Niebergall 21.05.2026, 11:00 Uhr

i Der Führzügel-Wettbewerb, hier Steffi Scheid vom RZV Metternich mit Sohn Henry, kam prima an. Jörg Niebergall

Um ein Reitturnier auf den Weg zu bringen, ist viel Arbeit nötig. Das gilt auch für den Reiterverein Kurtscheid, der jüngst zu einem gut besuchten Turnier geladen hatte. Der Vorstand zieht eine erste Bilanz.

„Dass so viele Besucher gekommen sind, das hat uns vom Vorstand alle überrascht.“ Dieses Fazit hat Jutta Spies, Vorsitzende des Reitervereins Kurtscheid, nach dem viertägigen Reitturnier rund um das Pferdesportzentrum Gut Birkenhof in Bonefeld mit zahlreichen Dressur- und Springprüfungen gezogen.







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