Auch im Puderbacher Land wählen viele Menschen die AfD. Das hat nicht nur die Europawahl im Jahr 2024 gezeigt. Gerüchteweise wird der FWG im Puderbacher Land immer wieder eine Nähe zur AfD nachgesagt. Die FWG widerspricht dem und ärgert sich.

. Bei der diesjährigen Bundestagswahl im Februar wurde die AfD hinter der CDU die zweitstärkste Kraft. Nach dem Urnen- und Briefwahlergebnis in der Verbandsgemeinde (VG) Puderbach landete die AfD nur knapp hinter der CDU – mit 27,1 zu 27,5 Prozent der Stimmen. Bislang gibt es die Partei AfD als Orts- oder auch VG-Gruppe in der VG Puderbach nicht. Gerüchteweise wird der Freien Wählergruppe (FWG) im Puderbacher Land immer wieder eine Nähe zur AfD nachgesagt. Diese Vorwürfe weist Ulrich Neitzert, Vorsitzender der FWG Verbandsgemeinde Puderbach, entschieden zurück. Neben der FWG Verbandsgemeinde Puderbach gibt es noch die FWG-Ortsgruppe der Gemeinde Puderbach.

„Das ärgert mich schwarz, wenn wir in die Nähe der AfD gerückt werden. Wir haben nichts, aber wirklich gar nichts mit der AfD zu tun.“

Ulrich Neitzert, Vorsitzender der FWG Verbandsgemeinde Puderbach

„Das ärgert mich schwarz, wenn wir in die Nähe der AfD gerückt werden. Wir haben nichts, aber wirklich gar nichts mit der AfD zu tun“, stellt Ulrich Neitzert klar. Ganz im Gegenteil, erklärt er, die Mitglieder der FWG hätten ein ganz anderes Menschenbild als die AfD. „Hiermit weise ich die in meinen Augen bösartigen Unterstellungen einer AfD-Nähe grundsätzlich zurück.“ Diese Unterstellungen seien durch nichts zu belegen. „Unsere Haltungen in der Vergangenheit zeigen, dass wir mit diesem Teil der politischen Landschaft in Deutschland nicht das Geringste gemein haben.“ Und Neitzert lege seine Hand dafür ins Feuer, dass kein Mitglied der FWG VG Puderbach ein rechtes Gedankengut ins sich trage.

Immer wieder mal werde der Vorwurf an Ulrich Neitzert herangetragen, dass die FWG im Puderbacher Land so viele Stimmen erhalten habe, weil viele überregional der AfD nahestehende Personen sie gewählt hätten. „Das kann natürlich niemand beweisen. Aber selbst, wenn es so wäre, dass einige Menschen uns wählen, weil es keine AfD vor Ort gibt, dann wäre es immerhin ein Beweis dafür, dass man Anhänger der AfD auch von anderen demokratischen Politikmöglichkeiten überzeugen kann.“

Hoher kommunalpolitischer Einfluss im Puderbacher Land

Die FWG Puderbach hat kommunalpolitisch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss im Puderbacher Land. Allein im VG-Rat ist sie mit 43,3 Prozent und 14 von 32 Sitzen die stärkste Kraft. Sie ist mitgliedschaftlich als Verein und nicht als Partei organisiert. „In der VG Puderbach halten wir es so, dass jeder seine Meinung vertreten kann und niemand gezwungen wird, in eine bestimmte Richtung abzustimmen“, erklärt Neitzert. Die im VG-Rat behandelten Themen werden in FWG-Sitzungen vorbesprochen. Ein Grundkonsens herrscht bei vielen Themen, aber Kontroversen und unterschiedliche Meinungen gibt es laut Neitzert gerade bei finanziellen Entscheidungsfindungen für die VG Puderbach.

i Mitglieder der FWG VG Puderbach schauten sich den Zustand der Burgruine Reichenstein näher an. Ulrich Neitzert

„Es ist nie so, dass wir in die VG-Ratssitzung kommen und haben vorher nicht über die Themen gesprochen.“ Das passiere regelmäßig auch in der Zusammenarbeit mit den anderen politischen Parteien. Aber hier merkt Neitzert kritisch an: „Früher war das noch besser, in den vergangenen Jahren ist es etwas eingeschlafen.“ Zum einen hinge das immer mit den handelnden Personen zusammen. Zum anderen vermutet Neitzert, dass es in der Stimmenzunahme der FWG begründet sein könnte, dass das „Gespräch zu uns nicht mehr so gesucht wird“. Zukünftig wünscht er sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Parteien in den Räten, dass man im Sinne des Bürgers etwas bewegen könne und eine offene Diskussion über Sachthemen führe. „Wir als FWG sind völlig offen für konstruktive Vorschläge von anderen, erwarten dies aber von den anderen auch“, sagt Neitzert.

Programm der FWG Verbandsgemeinde Puderbach﻿

Ein großes Thema für die FWG Verbandsgemeinde Puderbach sind die Finanzen. „Die hohe Verschuldung muss zurückgeführt werden“, sagt Ulrich Neitzert, Vorsitzender der FWG Verbandsgemeinde Puderbach, „sie lähmt unsere Handlungsfähigkeit“. Ansonsten spricht sich die FWG laut Neitzert beim Naturschutz und Klimaschutz für das Anlegen von Blühstreifen aus und für Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern. Die Wasser- und Abwasserversorgung in der VG Puderbach sieht er auf einem guten Weg. Darüber hinaus liegen ihm unter anderem die Themen Bildung und Erziehung sehr am Herzen: „Für mich ist es zum Beispiel unerlässlich, dass die Kinder, die in die Grundschule gehen, Deutsch so beherrschen, dass sie dem Unterricht folgen können. Hier muss in meinen Augen einiges passieren.“ Die bauliche Ausstattung der Schulen und Kitas in der VG Puderbach lobt Neitzert.