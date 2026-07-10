Im Zweifel Notruf kontaktieren Vorsicht, giftig! Polizei warnt vor Schlange in Linz Viktoria Schneider 10.07.2026, 16:39 Uhr

i Dieses Foto hat der Bürger gemacht, der die Schlange erstmals gesehen hat. Sie wurde später als hochgiftige Korallenotter identfiziert. Polizei Linz

In Linz ist aktuell Vorsicht geboten. Ein Bürger der Stadt entdeckte ein Tier, was sich später als hochgiftige Korallenotter herausstellte. Die Polizei warnt davor, sich der Schlange zu nähern.

Spaziergänger aufgepasst: I m Bereich des Roniger Wegs in Linz wurde eine Schlange gesichtet, die später anhand eines Fotos als giftig eingestuft wurde. Noch ist das Tier nicht gefasst, deshalb spricht die Polizei eine Warnung aus – denn jeder Biss sei unverzüglich als medizinischer Notfall zu werten.







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