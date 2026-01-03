Vorfreude in Neustadt auf Einweihung des Sportlerheims

Mitte des Jahres soll der Neubau des Sportlerheims in Neustadt fertig sein. Nutznießer ist neben den Neustädter Fußballern die Gemeindebücherei. Frohe Kunde gibt es auch für den Ortsteil Fernthal: Hier soll sich künftig ein Discounter ansiedeln.
Noch schmücken Baugerüste die Fassade des neuen Sportlerheims am Sportzentrum Neustadt. Doch bis Ende Mai/Anfang Juni soll der circa 5 Millionen Euro teure Neubau fertig sein. „Sie sind massiv am Innenausbau dran. Ende Januar sollen die Rollladenkästen eingesetzt werden, danach kann das Gerüst weg“, berichtet Neustadts Ortsbürgermeister Thomas Junior.