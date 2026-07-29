Die Kirmes in Asbach gilt als die größte Veranstaltung dieser Art im vorderen Westerwald. Ab Samstag lockt sie wieder Tausende Besucher an. Doch es gibt einen Wermutstropfen: Das traditionelle Feuerwerk kann am Montag nicht durchgeführt werden.
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Ab Samstag verwandelt sich die Ortsgemeinde Asbach wieder vier Tage lang in eine Partyhochburg für Groß und Klein. Die Asbacher Kirmes hat den Ruf, die größte Veranstaltung dieser Art im vorderen Westerwald zu sein. Ortsbürgermeister Franz-Peter Dahl hebt die familiäre Atmosphäre und die große Beteiligung der Asbacher Vereinslandschaft als die besonderen Merkmale der Kirmes hervor.