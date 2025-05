Wer sich gerade in Neuwied ein Zugticket kaufen will, hat ein Problem. Seit der Schließung des baufälligen Bahnhofsgebäudes gibt es keinen Verkaufsschalter mehr. Nun wurden auch die Fahrkartenautomaten der Bahn abmontiert.

Da mit der Sperrung des baufälligen Neuwieder Bahnhofsgebäudes auch das Service Center geschlossen wurde, konnten Bahnfahrer nur an den Automaten am Bahnsteig ihre Tickets ziehen. Doch aktuell ist auch das keine Option mehr. Die Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn wurden abmontiert. Nur die Podeste, auf denen sie standen, sind noch da. So werde es aber nur einige Tage sein, sagt Thorsten Müller, Direktor des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV-Nord).

Transdev Vertrieb, der neue Vertriebsdienstleister des SPNV-Nord, tauscht derzeit die Fahrkartenautomaten in der Region aus, so Müller. In Neuwied sind die Automaten der Bahn jetzt schon entfernt, Transdev Vertrieb hat die neuen noch nicht aufgestellt. Am Koblenzer Bahnhof stehen die neuen Automaten bereits und auch in Neuwied sollen sie bald kommen. Für die Übergangszeit verweist Müller auf die digitalen Möglichkeiten, ein Ticket zu kaufen. Alternativ ist der Kauf beim Zugbegleitpersonal möglich.