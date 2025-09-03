Die Vorbereitungen für den Jahrsfelder Markt sind auf den letzten Metern. Ein neues Team hat in diesem Jahr die Planung übernommen.

Der Jahrsfelder Markt findet am Donnerstag, 4. September, zum 336. Mal statt. Die Planungen für den Jahrmarkt, einen der größten in der Region, sind in vollem Gange, teilen die Organisatoren mit. Bereits seit März arbeite das gesamte Team intensiv am Konzept, um den Besucherinnen und Besuchern auch in diesem Jahr wieder einen unvergesslichen Markttag am Donnerstag zu bieten. Dabei ist die Marktleitung erstmalig aufgeteilt: Theodora Lippemeier, Ulrike Müller und Hanna Mertgen organisieren den Markt gemeinsam.

i Die langjährige Marktleiterin Barbara Mertgen (unten rechts) feiert im letzen Jahr ihren Abschied vom Jahrsfelder Markt. Erstmalig ist die Last der Marktleitung nun auf ein Trio verteilt: Hannah Mertgen (links unten, im Uhrzeigersinn folgend), Ulrike Müller und Theodora Lippemeier übernehmen die Aufgabe. Theodora Lippemeier

Ein wichtiger Meilenstein ist bereits geschafft: Die Ausstellerlisten wurden zusammengestellt, Einladungen verschickt und erste Zeitungsartikel vorbereitet, die über das Programm und die Besonderheiten informieren. „Die Resonanz ist erfreulich groß – viele Aussteller sind schon seit Jahren fester Bestandteil unseres Marktes“, berichtet das Organisationsteam.

Am Montag begann die heiße Phase: Die Stände vor Ort wurden eingemessen und eingezeichnet. So sei gewährleistet, dass das Marktgelände optimal genutzt wird und jeder Aussteller seinen Platz findet. Ein paar Restplätze gibt es noch, die am Donnerstagmorgen vergeben werden.

Parallel liefen enge Abstimmungen mit dem Ortsgemeinderat, den Vereinen und der Kirmesgesellschaft, so die Marktleitung. Die Zusammenarbeit sei geprägt von regem Austausch, kurzen Wegen und der gemeinsamen Überzeugung, dass der Markt nur im Miteinander gelingt. Auch Ortsbürgermeister Holger Drees sei eng eingebunden, um die Abstimmung zwischen Markt und Kirmesbetrieb sicherzustellen.

Neben dem direkten Kontakt mit den Ausstellern stehen die organisatorischen Vorbereitungen des Platzes im Fokus: Stromversorgung, Wasseranschlüsse, Sicherheitsaspekte und die Infrastruktur müssen rechtzeitig vorbereitet sein. „Alle arbeiten Hand in Hand, damit am Jahrmarktsdonnerstag pünktlich der Startschuss fallen kann“, so die Organisatoren. „Die Vorfreude steigt – und mit jedem Schritt wird spürbarer: Der Jahrsfelder Markt 2025 nimmt Gestalt an.“

Öffnungszeiten und Programm

Die Stände am Jahrsfelder Markt sind von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die offizielle Eröffnung findet um 10 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Holger Drees im Festzelt statt. Um 12.30 Uhr gibt es dort das „Jahrsfelder Schnitzelbuffet“ serviert vom Landhotel Fernblick & Müller’s Restaurant. Die Kinderdisco startet um 14.30 Uhr. Sind die Stände geschlossen, geht es ab 20 Uhr mit der After-Markt-Mallorca-Party, mit Micha von der Rampe und DJ Markus Deluxe, weiter. Einlass ist hier um 19 Uhr. Die Kirmes in Straßenhaus startet am Samstag, 6. September, um 14 Uhr mit dem traditionellen Aufstellen des Kirmesbaumes.