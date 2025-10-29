Bauprojekt in Neuwied Vorarbeiten für die neue Unterführung an der B42 laufen Jörg Niebergall 29.10.2025, 17:00 Uhr

Zwischen der B42 und der Langendorfer Straße entsteht eine neue Bahnunterführung. Die Vorbereitungen für das Projekt laufen – aber auch Warten ist angesagt.

Die Vorarbeiten für den Bau einer neuen Bahnunterführung zwischen der B42 und der Langendorfer Straße laufen auf vollen Touren. Nachdem bereits vor einigen Tagen drei vom Eichenprozessionsspinner befallene Bäume entfernt worden waren, wartet man aktuell auf die Genehmigung, auch die übrigen Bäume, die sich auf dem zu bebauenden Gelände befinden, zu fällen.







