Verkehrseinschränkungen Vorarbeiten für die Behelfsbrücke in Puderbach laufen 22.10.2025, 17:00 Uhr

i Die Vorarbeiten für die Behelfsbrücke in Puderbach haben begonnen. Jörg Niebergall

Erst die Behelfsbrücke, dann der Brückenneubau und schließlich der Kreisverkehr. In Puderbach kommt nun viel Bewegung in die Großbaustelle. Der Landesbetrieb Mobilität informiert über die Planung und Verkehrseinschränkungen.

Nun haben die vorbereitenden Maßnahmen für die Behelfsbrücke im Puderbacher Ortskern begonnen, die noch einige Zeit andauern werden. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz teilte kurzfristig mit, dass die Arbeiten zur Herstellung einer bauzeitlichen Behelfsbrücke für den Ersatzneubau der Holzbachbrücke in Puderbach im Verlauf der L265 am Mittwoch (22.







