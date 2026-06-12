Viele Fußballbegeisterte genießen es, die Spiele bei europäischen oder weltweiten Titelkämpfen mit vielen Gleichgesinnten vor großen Bildschirmen oder Leinwänden zu verfolgen. Dazu gibt es auch bei dieser WM wieder viele Möglichkeiten.
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20 Jahre ist es her, als Deutschland das „Sommermärchen“ gefeiert hat. Damals standen in vielen Haushalten noch Röhrenfernseher, und Großbildschirme waren für die meisten unerschwinglich. Zudem war das gemeinsame Fußballschauen sehr beliebt. Der hierzulande etwas missverständlich verwendete Begriff „Public Viewing“ wurde geboren – im Englischen bezeichnet er eigentlich die öffentliche Aufbahrung Verstorbener.