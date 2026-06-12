„Rudelgucken“ im Kreis Neuwied
Vor XXL-Leinwänden gemeinsam bei WM-Spielen mitfiebern
Die "American Sportsbar" in Neuwied war die erste, die regelmäßig WM-Übertragungen ermöglicht hat. Wirt Heiner Kloft hofft, dass
Die "American Sportsbar" in Neuwied war die erste, die regelmäßig WM-Übertragungen ermöglicht hat. Wirt Heiner Kloft hofft, dass das Publikum auch in diesem Jahr wieder so begeistert sein wird, wie auf diesem Archivbild.
Jörg Niebergall. Heiner Kloft

Viele Fußballbegeisterte genießen es, die Spiele bei europäischen oder weltweiten Titelkämpfen mit vielen Gleichgesinnten vor großen Bildschirmen oder Leinwänden zu verfolgen. Dazu gibt es auch bei dieser WM wieder viele Möglichkeiten.

Lesezeit 3 Minuten
20 Jahre ist es her, als Deutschland das „Sommermärchen“ gefeiert hat. Damals standen in vielen Haushalten noch Röhrenfernseher, und Großbildschirme waren für die meisten unerschwinglich. Zudem war das gemeinsame Fußballschauen sehr beliebt. Der hierzulande etwas missverständlich verwendete Begriff „Public Viewing“ wurde geboren – im Englischen bezeichnet er eigentlich die öffentliche Aufbahrung Verstorbener.

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Kreis NeuwiedFußball-WM

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