Benefiz-Tag am Schloss Engers Vor-Tour der Hoffnung legt Zwischenstopp in Engers ein Jörg Niebergall 26.07.2026, 18:00 Uhr

i Eine Polizei-Eskorte sorgte für ein sicheres Ankommen der Radler beim Zwischenstopp der Vor-Tour der Hoffnung in Engers. Jörg Niebergall

Die Vor-Tour der Hoffnung ist am Sonntag nach Neuwied-Engers gerollt. Anlässlich der Ankunft der Radler wurde rund um das Schloss ein abwechslungsreiches Programm geboten und zahlreiche Spenden für krebskranke Kinder wurden gesammelt.

Wer am Sonntag behauptet hat, in Engers sei nichts los gewesen, der war entweder im Funkloch verschwunden oder hat den Ortskern weiträumig umfahren. Denn spätestens zwei Stunden vor der Ankunft der Vor-Tour der Hoffnung war klar: Hier rollt nicht einfach nur ein Fahrradkorso durch den Ort – hier zieht ein Ausnahmezustand ein.







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