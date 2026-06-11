Phänomen nach der Sanierung
Vor dem Neuwieder Schloss wird unerlaubt geparkt
Die Querstreifen im Pflaster vor dem Neuwieder Schloss werden von einigen Autofahrern als Parkplatz-Markierungen interpretiert.
Die Querstreifen im Pflaster vor dem Neuwieder Schloss werden von einigen Autofahrern als Parkplatz-Markierungen interpretiert.
Rainer Claaßen

Die Schloßstraße in Neuwied ist komplett saniert worden. Vor dem Neuwieder Schloss sorgen jetzt Autofahrer immer wieder für einen ungewöhnlichen Anblick.

Lesezeit 1 Minute
Die Bauarbeiten in der Schloßstraße wurden kürzlich fertiggestellt – nur noch ein paar Kleinigkeiten sind zu erledigen. Doch wie so oft zeigt sich die eine oder andere Tücke erst, nachdem die Arbeiten beendet sind.

Dunkle Pflasterstreifen vermitteln wohl falschen Eindruck

So gibt es an der Hermannstraße Probleme mit der Wegführung für Radfahrer.

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