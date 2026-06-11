Die Schloßstraße in Neuwied ist komplett saniert worden. Vor dem Neuwieder Schloss sorgen jetzt Autofahrer immer wieder für einen ungewöhnlichen Anblick.

Die Bauarbeiten in der Schloßstraße wurden kürzlich fertiggestellt – nur noch ein paar Kleinigkeiten sind zu erledigen. Doch wie so oft zeigt sich die eine oder andere Tücke erst, nachdem die Arbeiten beendet sind.

Dunkle Pflasterstreifen vermitteln wohl falschen Eindruck

So gibt es an der Hermannstraße Probleme mit der Wegführung für Radfahrer.