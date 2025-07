Eines der größten Volksfeste in der Region steht unmittelbar vor dem Startschuss. Unsere Zeitung hat sich erkundigt, was sich aufgrund von Baustellen in der Neuwieder Innenstadt am Festgelände ändert.

Ungewöhnliche Ereignisse erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: So ähnlich dürften es auch die Vertreter der Stadt gesehen haben, als sie sich Gedanken über die Platzierung von Ständen und Bühnen für das 44. Deichstadtfest in Neuwied gemacht haben. 2025 ist jedenfalls vieles anders, aber eigentlich dann doch nicht: Vieles spielt sich nur auf einem anderen Platz ab, teils lediglich um ein paar Meter versetzt.

Bühnen sind anders angeordnet

Die große Center-Bühne (Nummer 2) wurde auf dem Parkplatz gegenüber dem Heimathaus aufgestellt. Die Bühne 1, früher an der Ecke Langendorfer Straße/Pfarrstraße, steht nun in der Luisenstraße direkt vor dem SWN-Parkhaus. Die Bühne 3, bislang in der Schlossstraße in Höhe des Restaurants Papa Umi platziert, wurde einfach umgedreht und rund 70 Meter weiter in der unteren Schlossstraße positioniert. Bühne 4 bleibt wie gehabt kurz vor der Alten Andernacher Straße auf ihrem gewohnten Platz.

i Absperrungen in der Innenstadt deuten bereits auf das nahende Deichstadtfest hin. Jörg Niebergall

Die kleine Bühne im Europadorf wurde lediglich gedreht und um ein paar Meter versetzt. Die Nummerierungen der Bühnen blieben erst einmal erhalten, damit man spätestens beim Besuch im nächsten Jahr wieder alles wie gewohnt vorfindet. Die Kinderaktion, sonst immer am ZOB, findet nun in der Luisenstraße statt.

Grund für die Neustrukturierung ist der Umbau des Luisenplatzes. Dort entsteht aktuell ein neues Wasserspiel. An der bewährten Qualität des viertägigen Livemusikevents hat sich laut Veranstalter allerdings nichts geändert.

i Absperrblöcke sind für die Sicherheit der Festbesucher an den Zufahrtsstraßen zum Gelände positioniert. Jörg Niebergall

Buntes Treiben und jede Menge Trubel herrschten demnach einen Tag vor dem offiziellen Startschuss am Donnerstag, 17 Uhr, auf dem gesamten Festivalgelände. Die letzten Feinheiten auf den Bühnen wurden installiert, Zäune und Absperrungen aufgestellt, geputzt und gekehrt, Stände mit Strom und Wasser versorgt und schließlich als Sicherheitsmaßnahme zahlreiche riesige Absperrblöcke an den Einfahrten positioniert.

Für die Autofahrer gibt es daher bis Montag einige Einschränkungen. Die Schlossstraße bleibt allein schon wegen der Baumaßnahmen im unteren Bereich weiterhin für die Durchfahrt gesperrt. Alle drei Parkplätze in der Luisenstraße (Ausnahme: Parkhaus) sind nicht anfahrbar. Parken dürfen auf dem öffentlichen Parkplatz dort lediglich Aussteller und Betroffene mit einem Sonderparkausweis.

i Auch die Bühne 3 steht bereits. Jörg Niebergall

Der Platz neben dem Heimathaus ist den Einsatzkräften des DRK vorbehalten. Die Luisenstraße ist wie in den vergangenen Jahren auch dieses Mal für den Durchfahrtsverkehr gesperrt. Das Parkhaus am Theaterplatz ist befahrbar. Öffentliche Toiletten gibt es unter anderem vor der Bühne 4, neben der Bühne 2, der Bühne 3 und in der Schlossstraße.

Nicht betroffen vom Deichstadtfest ist in diesem Jahr die Markstraße. Dort kann der Verkehr ungehindert laufen. Die Haltestelle für das Deichstadtfest-Shuttle liegt am Theaterplatz, an der dortigen normalen Bushaltestelle. Taxis fahren etwa an der Langendorfer Straße (hinter der Bühne vier) direkt vor den SWN-Elektro-Zapfsäulen ab.