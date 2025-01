Nachts im Rheinbrohler Wald Von Wildschweinen überrascht: Wanderin ruft Polizei 07.01.2025, 12:34 Uhr

i Wildschweine haben eine Wanderin in ihrem Nachtlager im Rheinbrohler Wald überrascht. Oliver Berg. picture alliance/dpa/Oliver Berg

Eine Wanderin aus Hessen hat am Montag versucht, in einer Hängematte im Rheinbrohler Wald zu übernachten. Gegen Mitternacht bekam es die 24-Jährige jedoch mit der Angst zu tun, als sich Wildschweine um sie herum versammelten. Sie rief die Polizei.

„Schwein gehabt“ – so kommentiert das Polizeipräsidium Koblenz den ungewöhnlichen nächtlichen Einsatz ihrer Linzer Kollegen im Rheinbrohler Wald. Am Montag (6. Januar) hatte sich eine 24-jährige Wanderin aus Hessen entschlossen, in einer Hängematte im Wald unter freiem Himmel zu übernachten.

