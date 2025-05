Zur ersten Auflage des Bracken-Open-Air in Ratzert kamen rund 450 Besucher. Dabei wurde das Festival innerhalb weniger Wochen organisiert. Die Vorbereitungen für das Festival am 17. Mai laufen auf Hochtouren. Familien stehen im Fokus.

Zwei Freunde hatten 2023 die Idee, eine Gartenparty zu veranstalten. Doch die positive Resonanz nach den ersten Planungen sorgte für ein Umdenken in Richtung einer größeren Dimension. Der Heimatverein Ratzert-Brubbach stellte sich an die Seite des ursprünglichen Organisationsteams. In wenigen Wochen gelang es schließlich, ein Open-Air-Event auszurichten: von einer Gartenparty zum Familienfestival. Damals kamen laut Organisatoren rund 450 Besucher, bei der diesjährigen Ausgabe am 17. Mai hofft das Team auf ähnlich viele Besucher. Inzwischen hat sich im Hintergrund einiges getan.

Ein vielfältiges Programm

Um sich professioneller aufzustellen, gründeten Ratzerter im Oktober 2024 den Kulturverein Bracken. Die Ziele sind, Kultur und Gemeinschaft zu fördern und soziale Projekte zu unterstützen. Ein zentrales Projekt des Vereins ist das Bracken-Open-Air, das am Samstag, 17. Mai, für ausgelassene Begeisterung im Ort sorgen soll. Los geht das Festival um 12 Uhr, bis 16 Uhr ist freier Eintritt. Neben dem Familien- und Kinderprogramm mit Hüpfburg, Bogenschießen, Kinderdisco sowie -schminken und mehr beginnt die Veranstaltung um 13.30 Uhr mit einer Hip-Hop-Tanzaufführung, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Schließlich folgt das musikalische Programm mit zwei Schülerbands der Musikschule Altenkirchen. Danach wollen die Bands Umsuka (Weltmusik), Anax (Akustikduo), Alles auf Zucker (Hardrock), Thin Men (Bluesrock/Soul), Jackson Paranoia (Alternative/Hardrock) und The Manic Flys den Besuchern stimmungsvoll einheizen.

Der Name Bracken

Der Name Bracken ist nicht willkürlich ausgewählt. Das „Br“ steht für Brubbach, einen Ortsteil von Ratzert, „ra“ stammt direkt von Ratzert. Und „acken“ soll ein Hinweis auf das Wort „Backen“ sein und bezieht sich auf den Backes im Ort, ein traditioneller Steinbackofen, der laut Kulturverein Bracken eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft in Ratzert spielt.

i Diesmal organisiert ein größeres Team das Bracken-Festival als bei der Erstausgabe. Christiane Mühleip

Damit das Festival eine gelungene Veranstaltung wird, laufen die Vorbereitungen aktuell auf Hochtouren. „Jeder ist sehr beschäftigt“, sagt Christiane Mühleip vom Kulturverein Bracken, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Beispielsweise werden Pallettenmöbel und Pavillons für das Festival nach und nach aufgebaut sowie die Bühne, die diesmal eine andere ist als bei der ersten Ausgabe. „Damals hatten wir eine Lkw-Bühne, nun haben wir eine richtig schöne“, betont Mühleip.

i Das Bracken-Team baut hier fließig Palettenmöbel auf. Christiane Mühleip

Die Vorbereitungsarbeiten sind auf mehr Schultern verteilt, das hauptverantwortliche Organisationsteam besteht inzwischen aus 14 und nicht mehr sieben Mitgliedern. Regelmäßig trifft sich das Team in einem ehemaligen Hühnerstall, der zum Sitzungssaal umfunktioniert wurde. Während 2023 keine Zeit war, Werbung zu schalten, ist es diesmal anders, auch in den sozialen Netzwerken wie Instagram wird laut Mühleip fleißig geworben. Unterstützung erhält das Festivalteam auch durch regionale Firmen wie Afflerbach.

„Es soll Überraschungen geben.“

Christiane Mühleip vom Kulturverein Bracken

Das Team hofft auf gutes Wetter und viele Besucher. „Wir haben die Hoffnung, dass viele Familien aus der Region kommen“, sagt Mühleip. Neben den Bands nennt sie einen weiteren Höhepunkt: Der Vorsitzende des Kulturvereins, Martin Reichstein, selbst Sänger, Gitarrist und Songwriter, wird durch das Programm führen. „Es soll Überraschungen geben“, so Mühleip.

Weitere Informationen

Nähere Informationen zum Festival zum Programm, zu den Themen, zu Tickets, Campen oder auch Parken gibt’s im Internet unter www.bracken-openair.de