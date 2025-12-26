Familiengeschichte im Handwerk Von den Neuwieder Wurzeln der Bäckerei Geisen Jörg Niebergall 26.12.2025, 15:00 Uhr

i Opa Erich mit Sohn Wolfgang im Betrieb in Heimbach-Weis Jörg Niebergall

Viele Handwerksbetriebe im Kreis Neuwied sind klassische Familienunternehmen. Da macht die Bäckerei Geisen keine Ausnahme. Unsere Zeitung erhielt Einblicke in den Betrieb.

Das Bäckerhandwerk liegt bei den Geisens in der Familie. Als Opa Erich (89) damals in den 1950er-Jahren als Geselle bei der Bäckerei Liesenfeld die ersten Brötchen in den Ofen schob, da hätte er sich auch nicht träumen lassen, dass seine Liebe zum Backen sich mehr als 70 Jahre später noch auf Söhne, Töchter und Enkel übertragen lassen würde.







