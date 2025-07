„Eimol Prinz zu sin in Kölle am Rhing“, so der Titel des berühmten Karnevalsschlagers des Kölner Urgesteins Wicky Junggeburth. Doch während man in der Domstadt quasi die Qual der Wahl bei der Besetzung des höchsten närrischen Amtes hat, tut man sich in Neuwied schwer bei der Suche nach Tollitäten. Der kürzlich verstorbene Prinz Udo I. wartete seit November 2023 auf einen Nachfolger.

Fünfstelliger Betrag ist keine Seltenheit

Dabei hatten sich die Funken Rot-Weiss eigentlich vorgenommen, im November 2025 Prinzenpaar und Gefolge zu stellen, doch dann machten gesundheitliche Probleme dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Eigentlich war alles gerichtet“, so Andreas Holz, Präsident der Funken. „Aber dann gab es krankheitsbedingte Bedenken.“ Da war guter Rat sprichwörtlich teuer, denn die Finanzierung einer Prinzensession bezahlt man nicht mal eben aus der Portokasse. Beträge im hohen fünfstelligen Bereich sind auch in der Deichstadt keine Seltenheit, allein für Orden, Kostüme und Prunkwagen kommen schnell Kosten in Höhe eines Mittelklassewagens zusammen.

i Der Weiser Prinz Kai Poveleit (2018) Jörg Niebergall

Dass es auch anders und günstiger geht, beweisen seit vielen Jahren die Karnevalsfreunde Oberbieber (KFO). Sie haben aber auch den Vorteil, dass sich die finanziellen Aufwendungen für ein Kinderprinzenpaar auf einen Bruchteil der Kosten eines erwachsenen Prinzenpaares belaufen. „Ich habe immer zwei bis drei Prinzenkostüme im Schrank“, sagt KFO-Geschäftsführer Frank Flick. „Klar, wenn die Eltern der Prinzenpaare ihre eigenen Kostüme nähen wollen, auch kein Problem.“

KFO bezuschusst den Kauf der knapp 300 Orden

Darüber hinaus finanziert der Verein den Kauf der knapp 300 Orden, gibt den Nachwuchstollitäten einen Zuschuss beim Wagenbau und unterstützt das Kinderprinzenpaar bei der Suche nach Sponsoren. „Aber auch das ist in der letzten Zeit schwieriger geworden“, sagt Flick. „Trotzdem ist der aktuelle Stand so, dass wir für die nächsten vier Jahre schon Kinderprinzenpaare haben.“

Weil die Jungen und Mädchen weniger Sitzungen besuchen, halten sich auch die Kosten im Rahmen. „Und da wir in Oberbieber eigentlich ein großes närrisches Familienunternehmen sind“, so Flick, „steht bei uns ja auch immer schon der Nachwuchs in den Startlöchern.“

i Olaf hatte in Heimbach 2023 das Zepter in der Hand. Jörg Niebergall

Probleme, ein Prinzenpaar zu finden, stellt sich auch in Heimbach und Weis aktuell noch nicht. Bis 2035 geht die Liste der Tollitäten, wobei sich die beiden Karnevalsgesellschaften jährlich abwechseln. „Klar, bei uns ist der Karneval ja auch im Ort verwurzelt“, sagt Sebastian Hahn, Geschäftsführer der KG Heimbach. „Es gibt nicht zu viele Gruppierungen, wie zum Beispiel in der Neuwieder Innenstadt. Aber auch hier kommen auf die Prinzenpaare mit ihren Gefolgen meist Kosten in fünfstelliger Höhe zusammen.“ Die KGs helfen mit, stellen Wagen und geben einen Obolus. Für Empfänge, Kostüme und Orden müssen die närrischen Oberhäupter selbst aufkommen.

„Kein Problem, auch für die nächsten Jahre.“

KG-Vorsitzender Martin Schultheis zur Besetzung des Prinzenamtes

In Gladbach hat man sich nach kurzer Durststrecke berappelt und war bei der Suche nach den Prinzenpaaren zuletzt immer erfolgreich. „Kein Problem, auch für die nächsten Jahre“, sagt KG-Vorsitzender Martin Schultheis. „Und was die Kosten angeht, das bleibt jedem Prinzenpaar überlassen, was es draus macht. Wir helfen mit einem Zuschuss und stellen Wagen und Materialien.“

i Neuwied 2019: Das Foto zeigt die Prinzen (Prinz Markus, Neuwied), Oberbieber und Feldkirchen. Jörg Niebergall

Unterstützung für das Prinzenpaar gibt es auch vom Neuwieder Festausschuss. „Wir helfen, wo wir können“, sagt die Präsidentin des Festausschusses, Claudia Balmes. „Wir geben einen Zuschuss, suchen Sponsoren und stehen mit Rat und Tat zur Seite.“ Trotzdem hält sich das Interesse, Prinz zu sein, in der Deichstadt in Grenzen. „So viele Vereine, die das stemmen können, haben wir ja nicht mehr“, fügt Balmes hinzu. „Da fällt mir auf Anhieb nur die Ehrengarde ein, die ja alle elf Jahre ein Prinzenpaar stellt.“

Die Weiser Obertollitäten Michael und Elli im Jahr 2022 Jörg Niebergall Der Neuwieder Prinz Markus (2018) hatte Prinzessin Michaela an seiner Seite. Jörg Niebergall Der Neuwieder Prinz Markus (2019) hatte Prinzessin Michaela an seiner Seite. Jörg Niebergall Der Neuwieder Prinz Markus (2019) hatte Prinzessin Michaela an seiner Seite. Jörg Niebergall Das Neuwieder Prinzenpaar Frank und Moni Stertz 2018 in ziviler Kleidung... Jörg Niebergall In Heimbach zeigte sich das Prinzenpaar Theo und Marianne 2017 in herrlichen Kostümen. Jörg Niebergall 2015 hatten Stefan und Simone in Heimbach das närrische Zepter in der Hand. Jörg Niebergall Heimbach wurde 2017 von Theo und Marianne regiert. Jörg Niebergall Heimbach wurde 2017 von Marianne regiert. Jörg Niebergall In Oberbieber regierten 2018 Frank und Moni. Jörg Niebergall 1 / 10

Eine Anmeldung für die Session 2027/28 soll es aber schon geben: aus der Feldkirchener Ecke. Für die nächsten beiden Sessionen 2025/26 und 2026/27 ist also noch Platz auf dem närrischen Thron. Nicht nur die noch amtierende Prinzessin Claudia Balmes würde sich freuen, wenn sich noch jemand meldet.