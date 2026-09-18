Wiedtal und Rengsdorfer Land
Vom Kurtourismus zur idyllischen Landschaft
Das Wiedtal zieht viele Gäste an.
Das Wiedtal zieht viele Gäste an.
Andreas Pacek. Touristik-Verband Wiedtal

Zum Ende der Hauptsaison spricht unsere Zeitung mit Florian Fark vom Touristik-Verband Wiedtal, wer in der Region Urlaub macht, was die Gäste anlockt und warum ein Vergleich mit den alten Glanzzeiten schwierig ist.

Lesezeit 4 Minuten
Leerstehende und ungenutzte Hotels, das Kneippbecken im Kurpark Ehlscheid und die Promenade in Waldbreitbach: Vielerorts sieht man in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach die Spuren des einstigen Kurtourismus. Diese Zeiten seien vorbei, doch die Entwicklung in den vergangenen Jahren sei positiv, sagt Florian Fark, Geschäftsführer des Touristik-Verbands Wiedtal.
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