Wiedtal und Rengsdorfer Land Vom Kurtourismus zur idyllischen Landschaft Justin Buchinger 18.09.2026, 17:00 Uhr

i Das Wiedtal zieht viele Gäste an. Andreas Pacek. Touristik-Verband Wiedtal

Zum Ende der Hauptsaison spricht unsere Zeitung mit Florian Fark vom Touristik-Verband Wiedtal, wer in der Region Urlaub macht, was die Gäste anlockt und warum ein Vergleich mit den alten Glanzzeiten schwierig ist.

Leerstehende und ungenutzte Hotels, das Kneippbecken im Kurpark Ehlscheid und die Promenade in Waldbreitbach: Vielerorts sieht man in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach die Spuren des einstigen Kurtourismus. Diese Zeiten seien vorbei, doch die Entwicklung in den vergangenen Jahren sei positiv, sagt Florian Fark, Geschäftsführer des Touristik-Verbands Wiedtal.







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