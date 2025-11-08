Architekturbüro aus Neustadt Vom kleinen Wintergarten bis zum Frankfurter Flughafen 08.11.2025, 06:00 Uhr

i Das Planungsbüro Dittrich in Neustadt lädt für Sonntag zum Tag der offenen Tür ein. Thomas Schuster

Seniorchef Ingo Dittrich bereitet den Generationswechsel im Planungsbüro Dittrich vor. Die Neustädter Architekten planen am Frankfurter Flughafen ebenso wie große Industrieanlagen in den USA, aber auch kleine Wintergärten am Einfamilienhaus.

. Jeder hat wohl eine vage Vorstellung davon, was ein Architektur- und Planungsbüro macht. Diese Ideen sind aber wahrscheinlich viel zu eng gefasst. Wie weit das Spektrum ist, können Interessierte am Sonntag, 9. November, 11 bis 17 Uhr, in Neustadt erfahren, wenn das Planungsbüro Dittrich erstmals bei einem Tag der offenen Tür einen Blick hinter die Kulissen in der Bahnhofstraße 1 ermöglicht.







Artikel teilen

Artikel teilen