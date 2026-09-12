Azubi-Speeddating in Neuwied Vom Hallo zur Ausbildungsstelle in sieben Minuten Luis Loth 12.09.2026, 12:00 Uhr

i 24 Unternehmen präsentieren sich beim Speed-Dating am Dienstag, 15. September. Auch die VR Bank RheinAhrEifel ist wieder dabei. (Archiv) Jörg Niebergall

Keine Bewerbungsmappen, sondern direkter Austausch mit den Ausbildern – das verspricht das Neuwieder Azubi-Speeddating. Im Jugendzentrum Big House können zukünftige Azubis 24 Unternehmen aus der Region in Minutenschnelle kennenlernen.

Wer noch eine Ausbildung sucht, kann sich freuen. Beim Neuwieder Azubi-Speeddating am Dienstag, 15. September, können angehende Berufseinsteiger mit 24 verschiedenen Unternehmen aus der Region schnell und persönlich in Kontakt kommen.Maximal sieben Minuten haben die Suchenden und Ausbilder Zeit, um sich auszutauschen.







Artikel teilen

Artikel teilen