Streetfood bei „Don Terrino“ Vom Bankmanager zum Foodtruck-Pionier in Neuwied Rainer Claaßen 15.10.2026, 15:00 Uhr

i So kennen ihn viele Kunden in Neuwied und Umgebung: "Don Terrino“ Michael Perske in seinem Foodtruck, in dem er Suppen, Currys und Eintöpfe serviert. Michael Perske

Nach 32 Jahren im Bankwesen tauscht Michael Perske Akten gegen Kochlöffel. Mit seinem Foodtruck „Don Terrino“ bringt er besondere Suppen, Eintöpfe und Currys in die Region. Ein persönlicher Neuanfang und ein Anlaufpunkt in und um Neuwied.

Wenn der Körper deutlicher spricht als der Verstand, sollte man genau hinhören. Michael Perske hat das getan. Nach 32 Jahren im Bankberuf, zuletzt mit Verantwortung für komplexe Prozesse und große Kreditrisiken, spürte er, dass die Belastung seine Substanz angriff.







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