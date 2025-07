Am Teich hüpfen mehrere Frösche herum, von einer Bank in der Nähe lässt sich das tierische Treiben gut beobachten. Doch der rund 2000 Quadratmeter große Garten in Brückrachdorf der Eigentümer Sonja Ziegler und Thomas Härtel, die zusammen ein Büro für Gartenarchitektur betreiben, bietet viel mehr. In der Mitte des Gartens ist ein Nutzgarten angelegt, hier werden regelmäßig Zucchini, Pastinaken, rote Bete, Sellerie oder auch Kartoffeln geerntet. Überall finden sich gemütliche Sitzecken in der Sonne oder auch im Schatten. Im Garten gibt es aber noch viel mehr zu entdecken. Die Gartenarchitektin Ziegler erzählt, worauf bei der Gartengestaltung Wert gelegt wird und wie sie die Auswirkungen des Klimawandels spürt.

i Die im Teich lebenden Frösche geben regelmäßig kleine Froschkonzerte. Lars Tenorth

Viele verschiedene Gestaltungselemente

i Mauern dienen im Garten von Sonja Ziegler und Thomas Härtel als nützliches Gestaltungselement, um verschiedene Höhen zu schaffen. Sonja Ziegler

Bei einem Rundgang durch den Garten fällt schnell die Vielfalt auf. Akzente setzen die Eigentümer durch Mauern, Treppen und Pflasterungen. Auffällig ist auch die Fassadenbegrünung, die zur Abkühlung des Hauses dient. Geprägt ist der Garten vor allem durch einen alten Baumbestand, durch die große Linde im Eingangsbereich, einen Kirschbaum oder auch eine Birke. Im Vorgarten wachsen Frauenmantel, Storchschnabel oder auch Wolfsmilch, viele bunte Blumen zieren das Bild, in den Fokus rücken kräftige Farben: „Wenn Licht auf kräftige Farben fällt, dann bringt es das Ganze zum Leuchten“, betont Ziegler. Stauden verhindern die Sicht auf den Boden. „Mit Stauden kann man Flächen so abdecken, dass da kaum Unkraut dazwischenkommt.“

i Der Apfelbaum nah am Backes spendet viel Schatten, so lässt es sich für Sonja Ziegler und Thomas Härtel an Hitzetagen besser aushalten. Sonja Ziegler

Im Gartenteil hinter dem Haus steht ein Gewächshaus, in dem Ziegler zahlreiche Tomatenpflanzen hochzieht. Mit dem Nutzgarten kommt somit viel eigenes Gemüse zusammen, das für die Selbstversorgung genutzt wird. Das sorgt aber auch für viel Arbeit: gießen, düngen, einmachen und einkochen. In der Nähe des Gewächshauses findet sich eine gemütliche Sitzecke – ein Apfelbaum spendet hier den nötigen Schatten. Dieser Bereich wird gern von Ziegler und ihrem Mann Härtel für Familientreffen genutzt. Denn der nahe Backes lädt dazu ein, Pizza oder Brot zu backen. Ansonsten fällt im Garten auch noch das Ferienhaus auf, das sich durch seine Dachbegrünung in den Garten integriert. Der Garten hat eine längere Geschichte und ist gekennzeichnet durch viele Funktionsbereiche.

i Der Backes im Garten wird gern dafür genutzt, Pizza und Brot zu backen und kommt gern bei Familienveranstaltungen zum Einsatz. Sonja Ziegler

Schließlich auch den Opa überzeugt

„Das Haus ist von 1970“, sagt Ziegler. Es ist ihr Elternhaus. Der Garten entwickelte sich vom Ackerland zu einer grünen Wohlfühloase. Früher wurden dort Kartoffeln angepflanzt, doch der Garten wurde nach und nach verändert. „Anfang der 1980er-Jahre habe ich angefangen, Landespflege zu studieren. Während des Studiums habe ich nach und nach den Garten umgestaltet“, so Ziegler. Ihre Eltern waren einverstanden, ihr Opa damals „nicht so ganz“. Er habe nicht so viel davon gehalten, dass aus dem „fruchtbaren Gartenboden jetzt irgendwelche Blumen heraussprießen sollten“. Doch ihre Gartengestaltung überzeugte ihren Opa dann doch, insbesondere als dann mehr Licht ins Haus fiel. „Das war der Wendepunkt“, sagt sie. Für die Umsetzung ihrer Gartenidee wurden bis auf die Birken alle alten, dichten Bäume rund um das Haus gerodet und schließlich wieder viele neue Bäume gepflanzt. Auch wichtig war, dass ein Nutzgarten erhalten bleibt.

i An vielen Stellen im Garten finden sich gemütliche Sitzgelegenheiten, um die Wohlfühloasen aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Sonja Ziegler

„Man soll nicht durch den Garten rasen, sondern durch den Garten wandeln.“

Gartenarchitektin Sonja Ziegler aus Brückrachdorf

Zum Garten kamen dann aber viele neue Facetten hinzu, dabei rückten Gestaltungsgrundsätze in den Vordergrund. Ein Grundsatz von Ziegler war es, Räume mit Funktionen zu schaffen – sie vergleicht es mit den Raumfunktionen im Haus wie Küche, Bad oder Schlafzimmer. Im Garten gibt es dann einen Nutzgarten oder auch einen Ruhebereich. Passend dazu ihr zweiter Grundsatz: „Man kann nie genug Sitzplätze haben, um den Garten aus verschiedenen Ruheperspektiven wahrzunehmen. Sitzplätze sollten so gestaltet sein, dass sie zum langen Sitzen einladen“, betont sie.

Dazu sind Bäume wichtig in der Gestaltung. „In jeden Garten gehört mindestens ein Baum“, so Ziegler. Und Härtel ergänzt: „Das Setzen der Bäume ist das Wichtigste am Anfang, denn die brauchen Zeit.“ Schwierig ist es dann, die einzelnen Räume und Funktionsbereiche miteinander zu verbinden. Damit der Garten nicht langweilig wird, schafft Ziegler Gegensätze wie Licht und Schatten oder Höhe und Tiefe. „Man soll nicht durch den Garten rasen, sondern durch den Garten wandeln.“ In den vergangenen Jahren hat sich der Garten, den auch viele Besucher im Juni bei der offenen Gartenpforte besichtigen konnten, verändert.

i Ein Nutzgarten sorgt für die eigene Gemüseversorgung. Sonja Ziegler

Der fortschreitende Klimawandel wirkt sich auf den Mikrokosmos Garten aus, die Trockenheit und Hitze der heißen Sommer ab 2018 zollen mehr und mehr Tribut. Generell stellt Ziegler fest, dass viele Pflanzen nicht mehr so groß werden und kleine Blüten haben. „Die Hitze hinterlässt Spuren – bedingt durch den Klimawandel.“ Und sie fügt weitere Folgen hinzu: „Wir haben auch viel weniger Insekten, kaum Wildbienen oder Schmetterlinge.“ Härtel und Ziegler stellen nach und nach auf hitzeverträgliche Pflanzen um.

Weiteres zum Garten und mehr

