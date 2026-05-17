Bei Volvo denken viele erst mal an Kombis und „Schwedenpanzer“. Dass die Schweden aber schon in den 1960er-Jahren auch sportlich sein konnten, war in der Kultserie „Simon Templar“ zu sehen – und beim Treffen der Volvo P1800 Interessengemeinschaft.
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Aus Richtung Stockhausen bot sich am Wochenende in Windhagen ein außergewöhnlicher Anblick: Mehr als 50 historische Autos der Marke Volvo aus robustem Schwedenstahl rollten im Konvoi durch die Region. Anlass war das jährliche Treffen der Volvo P1800 Interessengemeinschaft Deutschland, die seit 1978 besteht und diesmal Unkel am Rhein als zentralen Veranstaltungsort gewählt hatte.