Mennonitengemeinde betroffen Vollbrand in Rengsdorf: Menschen atmen Rauchgas ein Lars Tenorth 24.03.2026, 21:00 Uhr

i Zu einem Vollbrand in Rengsdorf wurden Feuerwehreinheiten alarmiert. Peter Schäfer

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Mennonitengemeinde in der Rengsdorfer Westerwaldstraße ein Brand ausgebrochen. Der Wehrleiter erklärt die Hintergründe, spricht über die betroffenen Menschen und das Ausmaß des Brandes.

Ein Vollbrand in der Mennonitengemeinde in Rengsdorf: Mit den Stichworten „Gebäude brennt mit Menschenrettung“ sind die Feuerwehreinheiten Rengsdorf und Melsbach am Dienstagabend um 18.26 Uhr alarmiert worden. Als die Feuerwehren in der Westerwaldstraße in Höhe der Sternapotheke eintrafen, stellten sie im als Kirche genutzten Gebäudekomplex der Mennoniten einen Vollbrand im Untergeschoss und eine starke Rauchentwicklung fest.







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