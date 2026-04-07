Stichwahl in Bad Hönningen Volker Risse: „Der Bürgermeister ist kein Solist“ Daniel Dresen 07.04.2026, 10:00 Uhr

i Das CDU-Ratsmitglied Volker Risse will Stadtbürgermeister von Bad Hönningen werden. Er tritt am 12. April in einer Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Mark Geimer an. Dietmar Walter Photography

Um das Amt des Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen treten am 12. April Mark Geimer (parteilos) und Volker Risse (CDU) in einer Stichwahl gegeneinander an. Im Interview erklärt Volker Risse, inwieweit er sich von seinem Kontrahenten unterscheidet.

4544 Menschen sind am Sonntag, 12. April, aufgerufen, in einer Stichwahl den neuen Stadtbürgermeister von Bad Hönningen zu wählen. Nach dem ersten Wahlgang am 22. März konnten sich Mark Geimer (47, parteilos) mit 45 Prozent der Stimmen und Volker Risse (53, CDU) mit 37,6 Prozent gegen Francesco Lopez (34, freier Bewerber, jedoch AfD-Mitglied) durchsetzen, der nur 17,4 Prozent bekam.







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