Aktuell ist Volker Mendel noch Puderbachs amtierender VG-Bürgermeister. Doch es bleiben nur noch wenige Monate, bis seine Pension beginnt. Im Interview spricht er etwa über sein Amtsende, den Austausch mit Bürgern, Kita und Schule und die Finanzen.

Puderbachs amtierender Verbandsgemeindebürgermeister Volker Mendel (SPD) geht in seine letzten Monate im Beruf. Im Sommerinterview spricht er über aktuelle Themen in der VG Puderbach, wie er die Stimmung in der Bevölkerung wahrnimmt und über sein Amtsende.

Nur noch wenige Monate sind Sie als Puderbachs VG-Bürgermeister im Amt, bevor Sie in Pension gehen. Wie sehr beschäftigt Sie das Amtsende schon?

Im Grunde war es meine freie Entscheidung, mich am 31. Dezember 2025 vorzeitig in den Ruhestand zu verabschieden. Dies ist auch meiner gesundheitlichen Verfassung geschuldet. Bei einer großen Vorsorge wurden einige gesundheitliche Einschränkungen erkannt, die nicht dramatisch sind, aber unter Kontrolle bleiben müssen. Das war ein eindeutiger Hinweis. Nun gehe ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. So kann ich mich auf den Lebensabend mit 65 Jahren vorbereiten. Ehrenamtlich werde ich mich weiterhin engagieren als Erster Vorsitzender der Tafel Puderbach/Dierdorf, als Erster Vorsitzender des Fördervereins der Burg Reichenstein, für die Kreisvolkshochschule und die Bruchhäuser Stiftung. Auch mein Mandat im Kreistag Neuwied und einigen Ausschüssen werde ich bis 2029 erfüllen.

Somit reduzieren sich meine Tätigkeiten nicht von 180 auf 0. Doch freue ich mich darauf, die Verantwortung, die ich als Bürgermeister jeden Tag trage, abgeben zu können – wie unter anderem für das Personal oder den Brandschutz oder auch beispielsweise für Investitionsprojekte. Dadurch werde ich die Tage ruhiger beschließen können. Aber auf der anderen Seite werde ich sicherlich die vielen Kontakte vermissen, die ich tagtäglich gepflegt habe. Der Kontakt wird sicherlich mit den Bürgern und den kommunalen Akteuren dann ein Stück weit verloren gehen.

Sie sind regelmäßig mit den Bürgern im Puderbacher Land im Austausch. Wie nehmen Sie die Grundstimmung derzeit wahr?

Das Stimmungsbild der Bürger ist auch gezeichnet durch die allgemeine Lage in Deutschland. So nehme ich nach dem Ausscheiden der Ampel auf Bundesebene und dem Start der Koalition aus CDU und SPD eine Verunsicherung wahr. Außerdem stehen wir immer noch unter dem Einfluss des Krieges in der Ukraine. Zudem erlebt man Verteuerungen – beispielsweise bei den Energiepreisen oder auf Lebensmittel. Dazu kommen noch die auch hier festzustellenden Klimawandelauswirkungen. Aktuell ist die Zufriedenheit mit Kanzler Friedrich Merz nicht so groß, bei vielen Veranstaltungen wird über Merz und die Koalition geschimpft. Somit ist eine Grundnegativstimmung schon da. Zwar schreitet der Straßenbau im Puderbacher Land endlich voran, aber hier wird nun moniert, dass über Jahre nichts passiert ist und die Geschäfte nun umständlich zu erreichen sind. Gerade in den sozialen Netzwerken wird diese Negativstimmung transportiert. Auch sind in diesem Kontext die Nachwehen von Corona nicht ganz aufgearbeitet. Für mich ist erschreckend, wie hoch der Anteil der AfD in den neuesten Umfragen ist. Im Puderbacher Land selbst haben wir aber noch keine Gesichter dazu, man kann nicht mit den Menschen diskutieren. Nach wie vor ist dies eine große Unbekannte.

i Hier hält Puderbachs VG-Bürgermeister Volker Mendel anlässlich des Feuerwehrjubiläums in Oberdreis eine Ansprache. Regelmäßig zeigt er sich auf Veranstaltungen, auch um sich mit möglichst vielen Bürgern auszutauschen. Volker Mendel

Was wünschen Sie sich denn mehr von den Bürgern?

Der Bürger ist ein Stück weit verpflichtet, seinen Unmut auch sachlich und fachlich zu äußern. Damit meine ich auch emotionsfrei und nicht zu schnell zu pauschalisieren. Vielfach werden Entwicklungen nicht mehr hinterfragt, sondern nur noch negative Aspekte festgestellt. Im März nächsten Jahres stehen die Landtagswahlen an, auch hier wird der Bürger seine Unzufriedenheit bei der Wahl zum Ausdruck bringen.

Nun möchte ich zu den Themen überleiten. Ein großes Thema, das lang nicht nur die Kommunen in der VG Puderbach betrifft, ist die Finanzausstattung der Kommunen. In den vergangenen Jahren hat die VG einige Investitionen getätigt wie in die neue Puderbacher Kita oder auch die Sanierung des Hallenbades. Wie ordnen Sie die nicht leichte finanzielle Lage der VG ein?

Bei der Finanzausstattung hängen wir immer am Tropf des Bundes und des Landes. Natürlich hat das Land im vergangenen Jahre den Schuldenschnitt gemacht, doch hiervon hat nur die Gemeinde Döttesfeld profitieren können. Dagegen sah es bei der Ortsgemeinde Puderbach anders aus. Aufgrund eines Einmaleffektes, bedingt durch den Verkauf von Bauland für das Industriegebiet und den Verkauf von viel Schadholz war die Gemeinde kurzfristig gut aufgestellt. Doch dies führte dazu, dass der Schuldenschnitt nicht für Puderbach kommen konnte. So bleibt die Gemeinde im kommunalen Entschuldungsfonds. Nun hoffe ich auf eine Einsicht beim Land, dass mehr Geld in die kommunale Familie fließen oder bleiben muss, damit auch die kleinen und weniger finanzstarken Ortsgemeinden wieder agieren können und Investitionen über die Pflichtausgaben hinaus möglich sind.

Wie wird es mit der Umlage weitergehen?

Alle Investitionen der Verbandsgemeinde finanzieren sich unter anderem auch über die Umlage der Ortsgemeinden. Mein Ziel ist es, die Ortsgemeinden nicht unnötig zu schröpfen, sondern einen gewissen Kompromiss zu finden. Beim Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept haben wir beispielsweise einen Solidarpakt geschlossen, dass alle Kosten über die VG abgerechnet werden. Hier sind wir gerade in der Kalkulation, welche Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig auf uns zukommen und welche Fördermaßnahmen in Betracht gezogen werden können. Am Beispiel der Gemeinde Puderbach erstellen wir eine Kalkulation, die als Vorbild dienen kann. Grundsätzlich versuchen wir, dort zu sparen, wo es möglich ist. Beispielsweise nehmen wir an Bündelausschreibungen teil, um günstige Tarife bei der Gas- und Stromlieferung zu bekommen oder planen schon gar keine Prestigeobjekte.

In Puderbach ist die Kita Am Mauseberg mittlerweile längst in Betrieb, Investitionen im Bereich Kita und Schulen stehen noch einige an. Wie sehen Sie derzeit die Lage?

In den vergangenen Jahren haben wir viel in die Kitas und Schulen investiert – egal ob räumlich, energetisch oder in die Digitalisierung. Die Erweiterungs- beziehungsweise Sanierungsarbeiten in der Kita Steimel stehen unmittelbar vor dem Abschluss, in der Kita Urbach werden diese auch in einigen Wochen abgeschlossen sein.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geburtenraten, die statistisch vorgegeben sind und die in den nächsten zwei Jahren moderat ansteigen werden, sind wir froh, dass wir alle Kinder in unseren Kitas unterbringen können. Das heißt konkret: Wir werden voraussichtlich allen Kindern, die einen Kitaplatz brauchen, einen Kitaplatz in der Verbandsgemeinde bieten können, wenn auch nicht in jedem Einzelfall in der gewünschten Ortsgemeinde.

Auch zeigt uns die aktuell fortgeschriebene Schulentwicklungsplanung bei unseren Grundschulen wie wir uns in den nächsten Jahren aufstellen müssen. So werden die Schulplatzangebote an den Gesundschulstandorten in Puderbach und Raubach wohl ausreichend sein, in Urbach wird es dagegen zu einer zeitlich befristeten Aufstockung von Schulplätzen kommen müssen. Auch bleibt die Entwicklung nach Einführung des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsbetreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027 abzuwarten.

Gibt es weitere Investitionen, die mittelfristig anstehen könnten?

Langfristig würde dem Rathaus eine Sanierung guttun. Wir stoßen hier heute räumlich auch schon an unsere Grenzen, um das komplette Personal unterbringen zu können. Außerdem wäre eine energetische Sanierung sinnvoll. Bereits in mehreren internen Sitzungen wurde das Thema diskutiert, ein erstes Konzept zur Diskussionsgrundlage soll bis Ende des Jahres fertig sein.

i Volker Mendel wünscht sich langrfristig eine Sanierung des Rathauses. Lars Tenorth

Ein weiteres großes Thema in der VG Puderbach, wie auch in der gesamten Region, ist die medizinische Versorgung. Was kann Ihrer Meinung nach eine Verbandsgemeinde überhaupt tun?

Grundsätzlich ist die medizinische Versorgung keine Kernaufgabe der Verbandsgemeinde, aber wir haben gleichwohl die Servicestelle Gesundheit in Kooperation mit den Verbandsgemeinden Dierdorf und Rengsdorf-Waldbreitbach eingerichtet, um unter anderem Kontakte zu Arztpraxen und jungen Medizinstudenten zu pflegen und Hilfestellungen zu leisten. Der Zulauf zu den öffentlichen Veranstaltungen der Servicestelle Gesundheit war bislang überschaubar, es ist sehr viel Arbeit, sie bekannter zu machen. Grundsätzlich ist es schwierig, junge Medizinstudenten für das Puderbacher Land zu gewinnen, um die medizinische Versorgung, auch im Hinblick auf die Arztpraxen, zu sichern. Mit weichen Faktoren können wir als Verbandsgemeinde unterstützen, beispielsweise bei der Ansiedlung und Suche nach Wohnraum. Auch können wir auf die Vorzüge der Region hinweisen, von hier ist man auch schnell in Frankfurt, Bonn oder Köln.

Ein Thema, das auch in der medizinischen Versorgung, aber auch in der Verwaltung zunehmend eine Rolle spielt, ist die fortschreitende Digitalisierung. Was werden hier die nächsten Schritte sein?

In 2026 soll eine neue Finanzsoftware intern eingeführt. Darüber hinaus haben wir einen Digitalisierungsbeauftragten im Team, der die Themen der digitalen Umstellung strategisch in der Verwaltung und auch bürgernah vorantreibt. Manchmal sind es sehr kleine Schritte für die Bürger, aber beispielsweise können jetzt die Termine für das Einwohnermeldeamt digital vereinbart werden.

Zum Abschluss soll noch das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt gerückt werden. Was sind hier Maßnahmen, die die Verbandsgemeinde ergreift?

Bei der kommunalen Wärmeplanung haben wir nun die Zielsetzungen vorgestellt und werden nun nach und nach in die Umsetzung gehen. Zudem arbeiten wir mit der Energieagentur des Landes und anderen Stellen eng zusammen, gerade bei eigenen Bau- und Sanierungsmaßnahmen liegt ein Schwerpunkt auch auf der Nutzung erneuerbarer Energien, etwa der Installation von Photovoltaikanlagen auf den Dächern eigener Gebäude oder auch Flächenphotovoltaik.