Bekannter „Speaker“ in Neuwied
Volker Busch inspiriert mit Vortrag über Zuversicht
Volker Busch regt dazu an, Dinge selbst in die Hand zu nehmen – und drückt das in Sprache und mit Körpereinsatz deutlich aus.
Volker Busch regt dazu an, Dinge selbst in die Hand zu nehmen – und drückt das in Sprache und mit Körpereinsatz deutlich aus.
Rainer Claaßen

Volker Busch begeisterte in Neuwied mit einem lebendigen Vortrag über Zuversicht; Schüler führten das Interview souverän und das Publikum wurde immer wieder einbezogen. Ein Abend voller Anekdoten, Wissenschaft und überraschender Einsichten.

Lesezeit 3 Minuten
Erst kürzlich war die Aula des Rhein-Wied-Gymnasiums (RWG) beim Vortrag des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert bis auf den letzten Platz gefüllt. Wie erwartet wiederholte sich das jetzt, als Volker Busch im Rahmen der „Rhein-Wieder Gespräche“ über das Thema „Zuversicht“ sprach.
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