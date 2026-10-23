Bekannter „Speaker“ in Neuwied Volker Busch inspiriert mit Vortrag über Zuversicht Rainer Claaßen 23.10.2026, 17:00 Uhr

i Volker Busch regt dazu an, Dinge selbst in die Hand zu nehmen – und drückt das in Sprache und mit Körpereinsatz deutlich aus. Rainer Claaßen

Volker Busch begeisterte in Neuwied mit einem lebendigen Vortrag über Zuversicht; Schüler führten das Interview souverän und das Publikum wurde immer wieder einbezogen. Ein Abend voller Anekdoten, Wissenschaft und überraschender Einsichten.

Erst kürzlich war die Aula des Rhein-Wied-Gymnasiums (RWG) beim Vortrag des früheren Bundestagspräsidenten Norbert Lammert bis auf den letzten Platz gefüllt. Wie erwartet wiederholte sich das jetzt, als Volker Busch im Rahmen der „Rhein-Wieder Gespräche“ über das Thema „Zuversicht“ sprach.







Artikel teilen

Artikel teilen