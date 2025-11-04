Tote Kraniche gefunden Vogelgrippe erreicht den Kreis Neuwied 04.11.2025, 12:50 Uhr

i Zwei tote Kraniche, die im Kreis Neuwied gefunden wurden, waren mit der Vogelgrippe infiziert. Die Zugvögel sind aktuell auf ihrer Reise in den Süden. Stefan Sauer. Stefan Sauer/dpa

Zwei tote Kraniche, die im Kreis Neuwied gefunden wurden, waren mit der Vogelgrippe infiziert, haben Untersuchungen jetzt gezeigt. Die Zugvögel sind aktuell auf ihrer Reise in den Süden. Weitere verendete Tiere wurden im Kreis bereits gemeldet.

Kreis Neuwied. Jetzt ist die Vogelgrippe auch im Kreis Neuwied angekommen: Ein schon in der vergangenen Woche bei Rheinbrohl gefundener Kranich war mit dem Erreger der Geflügelpest infiziert. Das haben Untersuchungen des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz und des Friedrich-Loeffler-Instituts ergeben, schreibt die Kreisverwaltung jetzt in einer Pressemitteilung.







Artikel teilen

Artikel teilen