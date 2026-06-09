Gastroangebot am Schloss
Villa Musica hat in Engers keinen Platz für Restaurant
Ein Restaurant ist im Schloss Engers aus Platzgründen nicht umsetzbar.
Ein Restaurant ist im Schloss Engers aus Platzgründen nicht umsetzbar.
Jörg Niebergall

Vor ein paar Jahren hat die Villa Musica den Hotel- und Gaststättenbetrieb eingestellt. Jetzt nutzt die Landesmusikakademie die Räume. Von daher ist nicht an ein Restaurant zu denken. Dafür bietet der Biergarten eine saisonale Alternative.

Lesezeit 2 Minuten
Irgendwie findet man immer eine Lösung. Als die Landesstiftung Villa Musica als Eigentümerin vom Schloss Engers im Herbst 2022 darüber informierte, den Hotel- und Gaststättenbetrieb dort einzustellen und die Räumlichkeiten anders zu nutzen, war der Aufschrei zunächst groß.

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