Vor ein paar Jahren hat die Villa Musica den Hotel- und Gaststättenbetrieb eingestellt. Jetzt nutzt die Landesmusikakademie die Räume. Von daher ist nicht an ein Restaurant zu denken. Dafür bietet der Biergarten eine saisonale Alternative.
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Irgendwie findet man immer eine Lösung. Als die Landesstiftung Villa Musica als Eigentümerin vom Schloss Engers im Herbst 2022 darüber informierte, den Hotel- und Gaststättenbetrieb dort einzustellen und die Räumlichkeiten anders zu nutzen, war der Aufschrei zunächst groß.