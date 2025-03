Ein erfahrenes Gastro-Ehepaar aus Vietnam eröffnet das Restaurant „An Dong“ in der Deichstadt nach Stationen in Rothenburg an der Fulda und Lampertheim. Die Speisekarte lädt zum Durchprobieren ein, neues Lieblingsgericht nicht ausgeschlossen.

Ein Mangel an asiatischen Restaurants herrscht in Neuwieds Innenstadt sicher nicht. Dennoch haben sich Thie Hien Bui und ihr Mann Day Dong Le dazu entschlossen, das Angebot um authentische vietnamesische Küche zu erweitern. Außerdem haben sie Sushi im Angebot. Ohne viel Aufhebens haben sie vor wenigen Tagen das Restaurant „An Dong“ in der Mittelstraße 19 eröffnet. Es befindet sich im früheren Café Schuler, das Le zuvor in fast zweijähriger Arbeit selbst mit viel Sorgfalt renoviert hat.

Die Familie hat Erfahrung in der Gastronomie: Das Ehepaar schildert, dass sie schon in Nam Dinh – eine Stadt, die etwa 70 Kilometer südlich von Hanoi liegt – ein Hotel mit Restaurant betrieben haben. Persönliche Gründe und der Drang zu mehr Freiheit führten sie schon vor einigen Jahren nach Deutschland. Die erste Station war Rothenburg an der Fulda, wo sie ein Restaurant kauften. Die Corona-Krise sorgte für das Ende dieses Projektes, sodass sie ein Restaurant in Lampertheim bei Mannheim betrieben – allerdings nur zur Miete.

Vom Rhein begeistert

„Ich wollte lieber in Eigentum investieren. Und das Angebot aus Neuwied hat uns gut gefallen. Die Lage der Stadt hier am Rhein mögen wir auch – so haben wir uns für diesen Standort entschieden“, erklärt Le. Gerne hätte er auch wieder ein Hotel betrieben, fand aber kein entsprechendes Angebot. So beschlossen die beiden, sich – unterstützt von einem Sushi-Meister – auf den Restaurantbetrieb zu konzentrieren. Nur in den Semesterferien hilft der ältere Sohn mit, der in Süddeutschland studiert. Der jüngere Sohn Tuan Kiet würde den Eltern ebenfalls gern zur Seite stehen, ist dafür als Unterstufenschüler eines Neuwieder Gymnasiums aber noch zu jung.

Eher unüblich für ein asiatisches Restaurant, bieten die beiden auch diverse exotische Salate an. Und auch die Gerichte aus Reisblättern mit Gemüse, Fleisch oder Fisch, die jeder Gast selbst rollt, dürften viele noch nicht kennen. Außerdem finden sich Suppen nach Rezepten aus den verschiedenen Regionen Vietnams auf der umfangreichen Karte.

i Das Restaurant hat Day Dong Le nach eigenen Wünschen selbst restauriert. Rainer Claaßen

„Wir wissen, dass es hier viele Mitbewerber gibt – aber wir sind zuversichtlich, uns mit unserem hochwertigen und außergewöhnlichen Angebot durchsetzen zu können.“

Thie Hien Bui

„Wir wissen, dass es hier viele Mitbewerber gibt – aber wir sind zuversichtlich, uns mit unserem hochwertigen und außergewöhnlichen Angebot durchsetzen zu können“, erklärt Thie Hien Bui. Auch ein Mittagstisch-Angebot gibt es im „An Dong“. Ob das ausreicht, um sich gegen die Wettbewerber durchzusetzen, muss sich zeigen.

Die Renovierung hat Day Dong Le weitgehend selbst durchgeführt. Er sagt, er habe entsprechende Erfahrungen am Bau schon in Vietnam gesammelt. Fast zwei Jahre brauchte er, um alles so zu gestalten, wie er es sich gewünscht hat. Der Aufwand hat sich gelohnt, das Restaurant wirkt gepflegt und einladend. Perspektivisch besteht die Möglichkeit, auch den Außenbereich im Innenhof zu nutzen. Bis auf Weiteres gibt’s das exotische Essen aber nur drinnen.

Aktuell dürfte der Mangel an Parkplätzen in der direkten Umgebung ein Nachteil sein. Kommt der von der Stadt angekündigte Schiffsanleger, könnten die rheinnah gelegenen Parkplätze noch knapper werden.