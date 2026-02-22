Schaf-Auktion in Reitanlage Vierbeiner in Oberbieber begutachtet und versteigert Jörg Niebergall 22.02.2026, 14:30 Uhr

i Bock-Auktion in Oberbieber: Preisrichter Johannes Trinkl (links) begutachtet die Tiere. Jörg Niebergall

Bereits vor zwei Jahren hat es eine Schaf-Auktion in Oberbieber gegeben. Nun vollzog sich das Prozedere aus Bewertung und Versteigerung der wolligen Tiere erneut. 78 Anmeldungen gab es diesmal – auch aus anderen Bundesländern kamen sie.

Vierbeiner ja, aber Pferde haben keine Rolle auf der Reitanlage in Oberbieber Flohr gespielt: Bei der zweiten Bock-Auktion nach 2024 im Aubachtal standen auch diesmal wieder die Schafe im Mittelpunkt. Schon am frühen Samstagmorgen stellten sich die ersten Tiere den kritischen Blicken der Vertreter des Veterinäramtes.







