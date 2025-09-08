Auch die Kirmesfeier in Kurtscheid verfügt über eine lange Tradition. Wenn die Feierlichkeiten anstehen, lässt sich kaum ein Einwohner lumpen. Ganz abgesehen davon, dass es auch Gäste von außerhalb zu den Feierlichkeiten zieht.

Vier Tage lang scheint der ganze Ort auf den Beinen zu sein, wenn die Kurtscheider Kirmesgesellschaft an den „höchsten Feiertagen“ im Jahr ihre viertägige Party für jedermann zelebriert. Vom Baumaufstellen am Freitag an der Kornbitze mit der stimmungsgeladenen Begleitung durch den Musikverein Harmonie Kurtscheid bis hin zu Eiersammeln, Freibier, Musik und natürlich dem Eieressen am letzten Kirmestag wird nahezu allen Besuchern ein unterhaltsames Programm geboten.

i Eintreffen der Kirmesgesellschaft beim Kirmespaar Jörg Niebergall

Wenn das Kirmespaar Kim Polscher und Kevin Bieder von der Kirmesgesellschaft zu Hause abgeholt wird, ist das nicht nur für die Kirmesmädchen und Kirmesjungen ein ganz großer Moment. Die große Kirmesparty mit dem Auftritt von DJ Mettbach am Samstagabend in der Wiedhöhenhalle, die Zaubershow für Groß und Klein, die Aktionen auf dem Rummelplatz, aber auch der Festgottesdienst mit der Ehrung der neuen Schützenkönigin Katja Heiden am Sonntagmorgen dürften ebenfalls so manchem in guter Erinnerung bleiben.