Das Musikfestival Field Invasion in Urbach ist für Mitte Juli geplant. Als Aufwärmprogramm dafür lässt sich das Horizon-Fest in Muscheid werten. Trotz Regens spielten vier Bands für wetterfeste Fans.

An der Muscheider Grillhütte scheinen sich die Macher des Field-Invasion-Festivals wohlzufühlen. Bereits zum zweiten Mal veranstalteten sie dort ihr „Horizon-Fest 2025“ und weckten so schon mal Interesse für den Höhepunkt, das Field-Invasion-Festival in Urbach (Wochenende vom 10. bis 12. Juli).

i Die Fans hatten ihren Spaß. Jörg Niebergall

Gleich vier Metalbands (Infected Inzestor, The Manic McFlys, Leached und Acantharia) sorgten im Dauerregen am Samstagabend für viel Stimmung, beste Laune und brachten Bewegung in die rund 150-köpfige Menge.

i Auch das Ambiente stimmte. Jörg Niebergall

The Manic McFlys, eine fünfköpfige Coverband aus dem Westerwald, die schon mehr als zwölf Jahre zusammenspielt, nahm das Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Geschichte des Rock, Hard Rock und Heavy Metal, von den Anfängen bis hinein in die heutige Zeit. Angesichts des Bühnenprogramms wagten sich einige unerschrockene Musikfans - trotz des Regens - dann auch ins Freie und feierten munter mit.