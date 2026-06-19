Schlaglöcher sind Problem Viele Straßen sacken im nördlichen Kreis Neuwied ab Sabine Nitsch 19.06.2026, 10:00 Uhr

i Die L255 vor Neustadt ist streckenweise in einem bedenklichen Zustand. Sabine Nitsch

Der LBM hat das Problem erkannt, aber noch nicht gebannt. Es fehlen Mittel und Ressourcen, um die Straßen im nördlichen Kreis auszubessern. Die L252 bei Bruchhausen sackt ab, bei Hähnen ist ein Fahrradfahrer verunfallt – so nur einige Beispiele.

Der Zustand vieler Landesstraßen im nördlichen Kreis Neuwied wird immer schlechter. Aktuell ist die L255 kurz vor Neustadt auf einer langen Strecke komplett abgesackt. Das ist so dramatisch, dass große und tiefe Risse bis ins darunter liegende Erdreich im Asphalt zu sehen sind.







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