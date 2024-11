Annemie Dasbach wird 90 Viele Generationen lehrte sie Tanz und Gymnastik 05.11.2024, 14:28 Uhr

i Annemie Dasbach wird am 6. November 90 Jahre jung und ist kein bisschen müde: Die Rheinbrohlerin hat einige Lizenzen und Ehrenurkunden nach 60 Jahren als Übungsleiterin des TV Rheinbrohl. Daniel Rühle

Sie wird am 6. November stolze 90 Jahre alt und steht jede Woche in der Turnhalle auf der Matte: Annemie Dasbach ist seit 60 Jahren Übungsleiterin beim TV Rheinbrohl. Generationen von Rheinbrohlern haben bei ihr Gymnastik und Tanz gelernt.

Eines steht fest: Annemie Dasbach ist fit wie ein Turnschuh. Dass die Rheinbrohlerin nun am 6. November 90 Jahre alt wird, merkt man ihr nicht an. Und das, obwohl sie in ihrem Leben bereits schwere Schicksalsschläge und Krankheiten erlitten hat. Eine Sache hat sie durchhalten und weitermachen lassen: Gymnastik.

