Weihnachtsmarkt in Puderbach Viele Ehrenamtler helfen tatkräftig mit 13.11.2024, 12:00 Uhr

i Wie schon im Jahr 2023 werden sicherlich auch diesmal wieder schön verzierte und beleuchtete Gläser angeboten. Alexandra Berger

Zahlreiche Engagierte packen eifrig mit an und bringen sich in unterschiedlichen Aufgabenfeldern ein. Denn der Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt in Puderbach soll auch in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg werden und viele Familien anlocken.

Der Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt, der dieses Jahr am 14. und 15. Dezember bei gutem Wetter wieder von zahlreichen Menschen besucht werden dürfte, gehört in Puderbach fest zum Jahresprogramm dazu. Kurz vor Heiligabend möchte der Markt den Besuchern eine zauberhafte Weihnachtswelt präsentieren, um sie in eine besinnliche Stimmung zu versetzen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen