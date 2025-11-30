Festlich in Waldbreitbach Viel Tradition und einige Neuerungen im Weihnachtsdorf Jörg Niebergall 30.11.2025, 11:30 Uhr

i Christkind Selina Keber steht in Waldbreitbach vor der Weihnachtspyramide im Mittelpunkt. Jörg Niebergall

Mit einem Fackelzug wurde das Weihnachtsdorf in Waldbreitbach am Freitag feierlich eröffnet. Jetzt wird es festlich in der Gemeinde – und das bis zum 25. Januar.

„Wir stehen für Gemeinschaft, Heimatgefühl und die Freude auf das Fest“: Waldbreitbachs Ortsbürgermeisterin Monika Kukla fand gleich bewegende Worte zum Start des Fackelzuges, der das Weihnachtsdorf 2025 in der Gemeinde eröffnet hat. Dem Vorsitzenden des Weihnachtsdorfvereins, Martin Lerbs, war es dann vorbehalten, mithilfe der Kinder den Zunftbaum in der Dorfmitte zur Erleuchtung zu bringen.







