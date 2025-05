Ein Fest für alle. Das Bracken-Festival wartet mit einem vielfältigen Familienprogramm auf, später am Tag erfreuen sich Musikfans an den Auftritt von Bands aus der Region. Und schließlich gibt es dann noch eine Überraschung, die für Gänsehaut sorgt.

Auf der einen Seite hüpfen die Kinder ausgelassen und malen kreativ. Und auf der anderen Seite kommen auch viele erwachsene Musikfans auf ihre Kosten. Wenn der Kulturverein Bracken im Mai sein Bracken-Festival an der Grillhütte organisiert, dann ist das mehr als eine reine Musikveranstaltung, sondern auch ein Familienfest.

i Das Bracken-Festival ist viel mehr als ein reines Musikfestival. Familien sitzen auch gemütlich an der Feuerstelle zusammen und genießen die gemeinsame Zeit. Jörg Niebergall

So hatten die Veranstalter auch in diesem Jahr für ein Programm gesorgt, bei dem alle auf ihre Kosten kamen. Und dabei war der Eintritt bis hin zum eigentlichen Rock-Event dann ja auch noch frei gewesen. Ein Maltisch, eine Hüpfburg, verschiedene Outdoorspiele, Familien-Foto-Shooting, Riesenseifenblasen, Bogenschießen, eine Hip-Hop-Vorführung des FV Daufenbach mit Unterstützung der Tanzfabrik Mittelrhein mit Kindern aus Ratzert-Brubbach und vieles mehr gehörte zum Programm und Angebot.

i Der Leadsänger Michael Krämer der Band Thin Men, auch genannt Mungo, singt mit viel Herzblut. Jörg Niebergall

Schülerbands aus der Musikschule Altenkirchen (Foorgreeds und Voluntary Self-Control) entpuppten sich gleich zu Beginn des Bühnenprogramms als Eisbrecher. Dann sorgten das Akustik-Duo Anax aus Koblenz, die Worldmusiker Umsuka aus Koblenz, die Hardrocker Alles auf Zucker aus dem Westerwald, die Rock-, Blues- und Soulformation Thin Men aus Elbtal, die Alternative-Rockband Jackson Paranoia aus Altenkirchen und die Hardrocker The Manic McFlys aus dem Westerwald, dass die Musikfans vor der Bühne trotz fallender Temperaturen in Bewegung blieben. Durchs Programm führte gekonnt der Vorsitzende des Bracken-Vereins Martin Reichstein.

Gäsenhaut bei einer Überraschung

Das alles ließen sich auch VG-Bürgermeister Volker Mendel und Ratzerts Ortsbürgermeister Gerd Schumacher nicht nehmen und feierten mit den zahlreichen Gästen mit. Gänsehautfeeling pur gab es einmal bei einem plötzlichen Heiratsantrag auf der Bühne.

Die Veranstalter selbst hatten für ein breites kulinarisches Angebot gesorgt, Bracken-Leckereien vom Feinsten, in fester, aber auch in flüssiger Form. Gefeiert wurde bis in den späten Abend.