Viel Lob, wenig Kritik am Field Invasion in Urbach

Nach Ende des Festivals Parookaville am Niederrhein blieb der Campingplatz sehr vermüllt. Das ist in Urbach beim Field Invasion anders. Einer der Veranstalter zieht eine positive Bilanz – trotz einiger Beschwerden. Er hat weitere Ideen.

Teilweise noch völlig intakte Zelte und Pavillons, Tische sowie Stühle und vieles mehr. Den Campingplatz des zu Ende gegangenen Festivals Parookaville in Weeze am Niederrhein hinterließen viele Besucher sehr vermüllt. Verschiedene Medien dokumentierten die Müllberge bildlich. Dagegen sah es nach dem Field-Invasion-Festival in Urbach komplett anders aus, weiß einer der Veranstalter zu berichten. „Das Feld ist supersauber hinterlassen worden“, so Sebastian Stein, der sich förmlich schockiert zeigt von den Müllbildern nach der Abreise der Fans vom Elektromusikfestival Parookaville. Dafür lobt er die Gäste des Urbacher Field-Invasion-Festivals, die umweltbewusst alles aufgeräumt und sich vorbildlich um ihren Müll gekümmert hätten. Neben diesem positiven Aspekt zieht er auch insgesamt zufrieden Bilanz. Als negative Punkte führt er Lautstärkebeschwerden und ein kurzes technisches Problem an. Nun blickt er schon in die Zukunft und hat für die Ausgabe im nächsten Jahr weitere Ideen – das Thema Lautstärke könnte dabei auch eine größere Rolle spielen.

i Die meisten Field-Invasion-Besucher hatten eine entspannte und spaßige Zeit. Jörg Niebergall

Besucherrekord am Donnerstag

Allein die Besucherzahl stimmt Sebastian Stein, neben Matthias Winter und Max Bartels einer der hauptverantwortlichen Organisatoren, glücklich. „Wir hatten einen neuen Anreiserekord am Donnerstag. Da waren schon mehr als 220 Leute da. Mittlerweile gibt es Gäste, die kommen nur für die Feldmeisterschaft“, berichtet Stein mit einem Schmunzeln. Die Feldmeisterschaften sind ein Wettbewerb, bei dem Camper gegeneinander in verschiedenen Spielen antreten, hierbei sind auch Festivaltugenden gefragt. Insgesamt besuchten laut Stein, das eigene Helferteam eingerechnet, rund 750 Musikfans das Field-Invasion-Festival in diesem Jahr. „Es hat allen viel Spaß gemacht.“ Für die Ausgabe im nächsten Jahr hofft er, dass noch mehr Gäste den Weg nach Urbach finden, Kapazitäten gebe es noch.

Auch beim Aufbau lief in diesem Jahr alles rund, der war gut und frühzeitig koordiniert. „Wir waren am Dienstagabend schon fast fertig mit dem Aufbau“, so Stein. 2024 hatte die Crew noch unschöne Erfahrungen mit Sturmböen gesammelt. „Im vergangenen Jahr haben wir die schwarzen Bauplanen, die an den Bauzäunen hängen, unterschätzt. Die sind große Windfänger“, so Stein. Dadurch wurden auch einige Zäune umgerissen. Damit dies in diesem Jahr nicht passiert und auch weitere größere Gegenstände nicht umherfliegen und möglicherweise Besucher gefährden oder sogar verletzen, wurde alles abgesichert, laut Stein mit Spanngurten, zusätzlich wurden dicke Holzpfähle in den Boden geschlagen.

i Die Band Alles auf Zucker heizte die Menge auf dem Field-Invasion-Festival in Urbach ein. Jörg Niebergall

Hohe Lautstärke auf dem Zeltplatz

Doch neben den vielen positiven Dingen gab es auch einige negative Aspekte. So erzählt Stein von dem Schwächeanfall eines Besuchers, um den sich die Crew aber schnell kümmerte und somit nach wenigen Minuten im Griff hatte. Ansonsten trat noch ein kurzes technisches Problem auf. Laut Stein gingen zwei Endstufen kaputt. Das sei ein Verkabelungsfehler gewesen, denn für die Aggregate seien nicht die richtigen Anschlussstecker geliefert worden. „Zwei bis drei Minuten ging die Soundanlage nicht mehr an“, beschreibt er die Auswirkungen. Schließlich sorgte der Crew-Techniker für eine Überbrückung, und alles nahm wieder seinen Lauf. Darüber hinaus schmälerten noch Beschwerden das Festival-Erlebnis: „Ein paar Zeltgäste haben es in der Nacht ein wenig mit der Lautstärke übertrieben“, sagt Stein. Die Crew sprach die Verantwortlichen darauf an, die schließlich die Musik etwas leiser drehten. Doch dies hat die Veranstalter für das nächste Jahr auf eine Idee gebracht, um dem vorzubeugen.

„Wir wollen etwas Schönes auf die Bühne zaubern.“

Sebastian Stein, einer der Field-Invasion-Veranstalter, blickt bereits auf die Festivalausgabe im nächsten Jahr.

Stein und die weiteren Crew-Mitglieder überlegen, ob sie die Campingzone nicht in zwei Bereiche trennen sollten: ein „Green Camping“ als ruhige Zone und eine Partyzone. Ein anderer Gedanke ist, eine Ruhezeit beispielsweise zwischen 2 Uhr nachts und 8 Uhr morgens einzuführen. Auch wenn jetzt erst mal ein wenig Ruhezeit ansteht: Nach dem Festival ist vor dem Festival. Im nächsten Jahr besteht das Field-Invasion insgesamt seit 20 Jahren. Neben einem größeren Zelt im Eingangsbereich als komfortablerer Aufenthaltsort für die Bands und zusätzlich Fanartikelverkauf, das sie anschaffen wollen, möchten die Veranstalter auch aktiv auf „zwei, drei Bands zugehen“, so Stein. „Wir wollen etwas Schönes auf die Bühne zaubern“, sagt Stein. Er fiebert jetzt schon dem nächsten Jahr entgegen.

Auch wenn er als einer der Veranstalter auch am Festivalwochenende sehr viel arbeitet, genießt er die Zeit immer sehr. „Für mich ist immer der schönste Moment, wenn ich abends hinten stehe und kurz Ruhe habe. Dann sehe ich die erleuchtete Bühne, und alles steht voller Menschen. Wir haben etwas auf die Beine gestellt, was den Leuten gefällt“, freut sich Sebastian Stein.

Weitere Mitstreiter gesucht

Die Organisatoren des Field-Invasion-Festivals in Urbach wünschen sich weitere engagierte Helfer für das nächste Jahr, auch um die eigene Crew zu entlasten und Schichten verkürzen zu können. Interessierte wenden sich per E-Mail an info@field-invasion-festival.de