Die Stadt Neuwied will den gestalteten Marktplatz mit einigen Veranstaltungen beleben. Der Schlemmertreff kristallisiert sich dabei als Volltreffer heraus.

Lob von allen Seiten: Der jüngste Schlemmertreff auf dem neu geschaffenen Marktplatz in der City lebte neben dem herrlichen Spätsommerwetter und dem dafür passenden Ambiente auch von der Vielfalt der Standbetreiber. Da das Amt für Stadtmarketing als Veranstalter, federführend zeigte sich Melina Manns verantwortlich, zum wiederholten Male ganze Arbeit geleistet. Regionale Produkte von regionalen Händlern, das kam bei den Besuchern prima an, und auch die Verkäufer und Verkäuferinnen selbst waren mit dem Event mehr als zufrieden.

Matthias Fühner aus Rieden war mit seinem „May Impasta“-Stand beim Schlemmertreff dabei.

„Die Organisation hier war heute spitzenmäßig“, zollte nicht nur Matthias Fühner aus Rieden bei Mayen den Machern ein großes Lob. Fühner war mit seinem „May Impasta“-Stand zum ersten Mal in der Deichstadt beim Schlemmertreff dabei, servierte leckere Pasta-Variationen und konnte sich über mangelnden Zuspruch seitens der „Nudel-Feinschmecker“ nicht beklagen.

„Die Bude war voll, ich komme gerne wieder.“ Klasse, lecker und äußerst sympathisch gab Natalie Schneider, stellvertretende Leiterin im Amt für Stadtmarketing, dann die allgemeinen Rückmeldungen wieder, als sie auf die Premiere von „May Impasta“ angesprochen wurde.

Milad Shamawon vom Imota-Restaurant in Heddesdorf

Schon so etwas wie alte Hasen beim Schlemmertreff sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Imota-Restaurant aus Heddesdorf. „Wir konnten uns über den Zuspruch seitens der Gäste nicht beschweren“. Auch Imota-Mitarbeiter Milad Shamawon gehörte zu denen, die der nunmehr zweite Schlemmertreff 2025 perfekt in die Karten gespielt hat: „Das war echt prima, und wir freuen uns schon, wenn wir im September wieder dabei sein können.“

Wer nun alles beim Kehraus des diesjährigen Schlemmertreffs neben „May Impasta“ und dem Imota-Restaurant am Donnerstag, 18. September, 16 bis 18 Uhr, auf dem Marktplatz am Start ist, das wollten Manns und ihre Kolleginnen allerdings noch nicht verraten. Lassen wir uns also überraschen.