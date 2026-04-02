Aus drei mach eins! Wie wäre es, wenn die VGs Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach fusionieren? Diese Idee haben die Bürgermeister VGs als Aprilscherz angekündigt, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.
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Einen Aprilscherz haben sich die Verbandsgemeinden (VGs) Rengsdorf-Waldbreitbach, Puderbach und Dierdorf erlaubt. Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stärker“ kündigten die VG-Bürgermeister Pierre Fischer, Sven Schür und Manuel Seiler am 1. April in einer gemeinsamen Pressemitteilung an, „dass sie eine bislang beispiellose Fusion zu einer neuen ‚Super-Verbandsgemeinde Westerwald-Mitte‘ prüfen“.