April, April! 
VGs scherzen über Megafusion im Kreis Neuwied
Sven Schür (von links), Pierre Fischer und Manuel Seiler kündigten die als gemeinsamer Aprilscherz die "Super-Verbandsgemeinde W
Sven Schür (von links), Pierre Fischer und Manuel Seiler kündigten die als gemeinsamer Aprilscherz die "Super-Verbandsgemeinde Westerwald-Mitte" an.
Katrin Hoffmann

Aus drei mach eins! Wie wäre es, wenn die VGs Dierdorf, Puderbach und Rengsdorf-Waldbreitbach fusionieren? Diese Idee haben die Bürgermeister VGs als Aprilscherz angekündigt, um auf ein wichtiges Thema aufmerksam zu machen.

Lesezeit 1 Minute
Einen Aprilscherz haben sich die Verbandsgemeinden (VGs) Rengsdorf-Waldbreitbach, Puderbach und Dierdorf erlaubt. Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stärker“ kündigten die VG-Bürgermeister Pierre Fischer, Sven Schür und Manuel Seiler am 1. April in einer gemeinsamen Pressemitteilung an, „dass sie eine bislang beispiellose Fusion zu einer neuen ‚Super-Verbandsgemeinde Westerwald-Mitte‘ prüfen“.

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