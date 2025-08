Etwa 220-Mal pro Jahr rücken die drei Feuerwehreinheiten der VG Bad Hönningen aus. Rund 100 Feuerwehrleute setzen sich in den Einheiten Bad Hönningen, Rheinbrohl/Hammerstein und Leutesdorf für den Schutz der Allgemeinheit ein. „Wir haben alle Spinde belegt in den Feuerwehrhäusern. Das ist immer ein gutes Zeichen“, meint Michael Scharrenbach, Wehrleiter der VG Bad Hönningen. „Wir haben hoch motivierte Kameradinnen und Kameraden, die aufopferungsvoll ihre Arbeit leisten.“ Lobende Worte findet er auch für die Arbeit des Jugendfeuerwehrwarts Martin Heinz und seinen Stellvertreter Tim Limberg. „Nach Corona waren wir schwer gebeutelt. Da hatten wir nur noch etwa fünf Mitglieder“, berichtet Scharrenbach. Doch inzwischen gehören wieder etwa 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr an. „Wir haben zurzeit sogar einen Aufnahmestopp“, berichtet der Wehrleiter. Auch der Frauenanteil in den Einheiten steige.

Fuhrpark wird modernisiert

Seit 2020 ist Scharrenbach offiziell Wehrleiter der VG, nachdem er das Amt zuvor bereits kommissarisch betreut hatte. „Obwohl wir als VG finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, haben wir einen Konsens, dass wir in die Feuerwehr investieren müssen. Als ich das Amt übernommen habe, hatten wir einen großen Investitionsstau“, so Scharrenbach. Angefangen wurde mit der Modernisierung des Fuhrparks. Für Bad Hönnigen und Rheinbrohl/Hammerstein wurden jeweils neue Hilfeleistungslöschfahrzeuge beschafft. Zudem hat Leutesdorf ein neues Löschfahrzeug bekommen. „Letzteres hat die 40-Jahre-Marke geknackt. Das ganze Material, was man heute für die Einsatzlagen braucht, hat einfach nicht mehr auf das Fahrzeug drauf gepasst“, erklärt Scharrenbach. Derzeit sei die VG außerdem in der Ersatzbeschaffung für ein weiteres Tanklöschfahrzeug für mehr als 600.000 Euro für die Einheit Bad Hönningen.

Experten für Waldbrandbekämpfung

Vom Land Rheinland-Pfalz hat die VG zusätzlich ein Waldbrand-Tanklöschfahrzeug zugesprochen bekommen. Scharrenbach habe sich dafür starkgemacht, weil die Einheiten der VG Bad Hönningen vom Flächenanteil her das größte Waldgebiet im Kreis Neuwied abzudecken hätten. Die VG habe daher eine eigene Einheit nur für Waldbrandeinsätze, die mit einer entsprechenden Schutzausrüstung ausgestattet werden muss. Auf dem Zettel steht außerdem ein neuer Löschwasserbehälter mit bis zu 15.000 Liter Fassungsvermögen für die Waldbrandbekämpfung. Scharrenbach hofft, dass mit der neuen Förderrichtlinie des Landes die VG bei Investitionen in die Feuerwehr stärker entlastet wird. Die Verteilung der Finanzmittel an die Kommunen nach Größe der Einwohnerzahl und nicht nach Risikoklassen hält Scharrenbach allerdings für den falschen Ansatz. Einwohnermäßig ist die VG Bad Hönningen nämlich die zweitkleinste im Kreis Neuwied – nach der VG Dierdorf.

i Die Generalsanierung des Feuerwehrhauses in Bad Hönningen kostet 300.000 Euro. Daniel Dresen

Hohe Kosten bei Flut-Einsatz im Ahrtal vom Land nicht übernommen

Als nächste größere Investition kündigt Scharrenbach die Ersatzbeschaffung eines Boots für die Feuerwehr Leutesdorf an. „Das hat einen massiven Schaden bei unserem Einsatz während der Flut im Ahrtal erlitten. Bei einer Übung auf dem Rhein ist uns dann der Rumpf gerissen“, so Scharrenbach. Er rechnet mit Kosten zwischen 50.000 und 55.000 Euro. Beim Katastropheneinsatz im Ahrtal sei der Feuerwehr der VG Bad Hönningen insgesamt ein Materialschaden von etwa 110.000 Euro entstanden, auf dem die VG allerdings sitzen geblieben ist. „Das fand ich vom Land nicht in Ordnung“, kritisiert Scharrenbach. Die Eindrücke von dem dramatischen Einsatz auf der anderen Rheinseite hätten die Feuerwehrleute im Nachgang gut verarbeitet. Für Starkregenereignisse fühlt sich die Wehr gut vorbereitet. Sie verfüge über circa 2000 Sandsackreserven, Schlamm- und Wassersauger und ausreichend Hochwasserpumpen.

Neue sanitäre Anlagen in Feuerwehrhäusern in Bad Hönningen und Rheinbrohl

Auch die Feuerwehrhäuser werden derzeit in Angriff genommen. In Bad Hönningen werden die sanitären Anlagen nach starkem Schimmelbefall komplett erneuert. Durch Abrissarbeiten in Eigenleistung habe die VG circa 30.000 Euro sparen können. Außerdem soll die Fahrzeughalle erneuert werden. Die Generalsanierung verschlingt 300.000 Euro. Im Feuerwehrhaus in Rheinbrohl wiederum bekommen die Frauen nun ihren eigenen Sanitärbereich. Alle Feuerwehrhäuser seien zudem mit einer Brandmeldeanlage ausgestattet worden, um die teuren Fahrzeuge vor einem möglichen Schaden zu retten. Für den Katastrophenfall wurde zudem eine mobile Netzersatzanlage besorgt, die die potenziellen Notunterkünfte Sprudelhalle oder Römerwallhalle mit Strom speist. In den nächsten drei bis vier Jahren sollen etwa 800.000 Euro in die Feuerwehr investiert werden.