VG Unkel trauert um Werner Zimmermann

Am Donnerstag ist der ehemalige Stadtbürgermeister der Stadt und Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Unkel, Werner Zimmermann, im Alter von 80 Jahren verstorben. Dies teilen Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff und VG-Chef Karsten Fehr, auch im Namen aller Ortsbürgermeister der VG sowie des Wehrleiters, mit.

Werner Zimmermann habe sich durch sein jahrzehntelanges politisches und ehrenamtliches Engagement für seine Heimat ausgezeichnet. „Die Verbandsgemeinde und die Stadt Unkel verlieren mit Werner Zimmermann eine sehr verdiente und allseits hoch geschätzte Persönlichkeit, welche die Entwicklung der Verbandsgemeinde und der Stadt Unkel nachhaltig mitgestaltet und mitgeprägt hat. In engagierter und offener Weise nahm er die Interessen der Bürgerinnen und Bürger wahr. Er hat die Entwicklung seiner geliebten Heimat mit seiner geradlinigen und aufrichtigen Art vorangetrieben und hinterlässt bleibende Eindrücke“, so der Nachruf.

Vom Stadtrat zum Stadtchef zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde

1967 wurde Werner Zimmermann Mitglied der Jungen Union, deren Vorsitzender er in Unkel von 1974 bis 1980 war. 1974 wurde er in den Stadtrat gewählt und schließlich 1984 zum Stadtbürgermeister. Dieses Amt übte er 20 Jahre aus. Von 1980 bis 1986 war er Vorsitzender der CDU Unkel. Er war von Mitglied des Kreistages Neuwied, Geschäftsführer der Kreisgeschäftsstelle der CDU in Neuwied und Kreisdelegierter beim Bundesparteitag.

1979 wurde er Mitglied des Verbandsgemeinderates Unkel, deren Erster Beigeordneter er in der Zeit von 1994 von 2004 war, bevor er dann 2004 zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt wurde. Dieses Amt übte er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2012 mit großer Durchsetzungsfähigkeit und großem Engagement aus. Als Verwaltungschef der VG Unkel war er auch Vorgesetzter der Freiwilligen Feuerwehren, 2011 wurde er zum Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Unkel ernannt.

„Werner Zimmermann hat mich für die Unkeler Kommunalpolitik begeistert. Ich habe einen Freund und politischen Wegbegleiter verloren.“

Stadtbürgermeister Alfons Mußhoff

Stadtchef Mußhoff hebt vor allem Zimmermanns Leistungen in der Stadt Unkel hervor: Als echtem „Önkeler“ sei Werner Zimmermann die Entwicklung seiner Heimatstadt, in der er 1944 geboren worden war und Zeit seines Lebens wohnte, ein Herzensanliegen gewesen. Unter seiner Regie begann im Jahr 1986 die Sanierung des Stadtkerns mit dem besonderen Schutz der Altstadt. Zudem fiel die Neugestaltung des Scheurener Ortskerns ebenso in die Amtszeit wie der Ausbau der Rheinpromenade zwischen Gefängnisturm und Erpel, der Umbau und die Erweiterung des Seniorenzentrums Christinenstift und der Grundschule sowie der Neubau des Marienkindergartens sowie zahlreiche Straßenbaumaßnahmen, unter anderem die innere Umgehung Kamener Straße.

Außerdem war Zimmermann in fast allen Unkeler Vereinen Mitglied. Er engagierte sich unter anderem als Vorsitzender des VdK Unkel-Bruchhausen und des SV Unkel. 24 Jahre war er Jagdvorsteher des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Unkel.

Auszeichnungen, die viele Regale füllen

Für sein unermüdliches ehrenamtliches Engagement erhielt Werner Zimmermann zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen. Er ist Ehrenvorsitzender des VdK in der VG Unkel und des SV Unkel sowie Ehrenmitglied des St.-Sebastianus-Bürgervereins Heister. Werner Zimmermann wurde er mit dem Wappenteller der Stadt Unkel (1986), dem Stadtorden (1989), dem Wappenteller der VG Unkel (1989), dem Heimatorden der KG Unkel (2000), der Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz (2001) und der Deutschen Feuerwehr-Ehrenmedaille (2014) ausgezeichnet. Im Jahr 2015 ernannte ihn die Stadt Unkel zum Ehrenbürger.

Die Bürgermeister danken Werner Zimmermann für seine großen Verdienste um die Verbandsgemeinde und die Stadt Unkel und sprechen ihr tiefes Mitgefühl für seine Familie aus. Zimmermans Tod erfülle alle mit großer Trauer. „Werner Zimmermann hat mich für die Unkeler Kommunalpolitik begeistert. Ich habe einen Freund und politischen Wegbegleiter verloren“, formuliert Stadtchef Alfons Mußhoff.