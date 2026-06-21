Die VG-Tage der VG Rengsdorf-Waldbreitbach haben bei hochsommerlichen Temperaturen Tausende Menschen nach Waldbreitbach gelockt. Die zweitägige Veranstaltung haben regionale Unternehmen als Möglichkeit zum Austausch und als Leistungsschau genutzt.
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Herrlicher Sonnenschein, Tausende Besucherinnen und Besucher, mehr als 140 Aussteller und ein Wochenende voller Begegnungen, Musik, Genuss und Gemeinschaft: Die Verbandsgemeindetage 2026 unter dem Motto „Wir sind Rengsdorf-Waldbreitbach“ haben sich am Wochenende als voller Erfolg erwiesen.