VG Rengsdorf-Waldbreitbach VG-Tage sind „Schaufenster einer lebendigen Region“ Jörg Niebergall 21.06.2026, 17:00 Uhr

i Bei den VG-Tagen in Waldbreitbach wurde teilweise mit schwerem Gerät vorgefahren. Jörg Niebergall

Die VG-Tage der VG Rengsdorf-Waldbreitbach haben bei hochsommerlichen Temperaturen Tausende Menschen nach Waldbreitbach gelockt. Die zweitägige Veranstaltung haben regionale Unternehmen als Möglichkeit zum Austausch und als Leistungsschau genutzt.

Herrlicher Sonnenschein, Tausende Besucherinnen und Besucher, mehr als 140 Aussteller und ein Wochenende voller Begegnungen, Musik, Genuss und Gemeinschaft: Die Verbandsgemeindetage 2026 unter dem Motto „Wir sind Rengsdorf-Waldbreitbach“ haben sich am Wochenende als voller Erfolg erwiesen.







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