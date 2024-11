Ab sofort gibt es mit der neuen App „Meine Region Linz“ die „gesamte Verbandsgemeinde Linz in einer Hand“, versprach Helmut Muthers bei der Vorstellung der neuen Linz-App im Bürgerhaus in St. Katharinen, zu der mehr als 50 Bürger kamen. „Es ist ein weiterer Meilenstein auf unserem smarten Weg in die Zukunft“, betonte der Linzer Stadtbürgermeister.